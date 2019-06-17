Россия и Южная Корея ведут переговоры по соглашению о зоне свободной торговли

Россия и Южная Корея начали официальные переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с южнокорейской коллегой Кан Ген Хва.

«Мы начинаем официальные переговоры, об этом уже достигнута договоренность,— о подготовке соглашения по формированию зоны свободной торговли по вопросам инвестиций и торговли услугами»,— сообщил глава МИД РФ (цитата по «Интерфаксу»). Министр добавил, что Россия также будет поддерживать с Южной Кореей и Евразийским экономическим союзом контакты «по вопросам либерализации торговли».

Посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын в интервью “Ъ” рассказывал, что для проведения переговоров по зоне свободной торговле нужно пройти «определенную процедуру». Южнокорейские власти к декабрю 2018 года эту процедуру завершили и ждали аналогичных действий со стороны России.

Подробности — в интервью посла “Ъ”.