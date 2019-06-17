Инфляция в РФ за месяц замедлилась до 5,1%

Годовая инфляция в мае упала на 0,1 п. п. по сравнению с апрелем и составила 5,1%, сообщает Банк России. При этом продукты питания подорожали — годовая продовольственная инфляция выросла на 0,5 п. п., до 6,4%, отмечает регулятор.

«Значительный вклад в замедление годовой инфляции внес статистический эффект высокой базы в ценах на рынке моторного топлива (год назад произошел заметный рост цен на него). Временное дезинфляционное влияние оказывало также и укрепление рубля, происходящее с начала года»,— говорится в сообщении ЦБ. Регулятор ожидает, что рост цен на продукты стабилизируется после нового урожая.

Кроме того, Банк России обновил прогноз по инфляции на год. По подсчетам регулятора она составит 4,2–4,7% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Ранее в Минэкономики сообщали, что отсутствие резких колебаний курса рубля и хороший урожай позволят опустить годовую инфляцию к началу 2020 года ниже 3,5%.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Потребительские цены растут медленнее плана».