Минэкономики прогнозирует инфляцию ниже 3,5% к началу 2020 года

Годовая инфляция в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5%, сообщил замглавы Минэкономики Азер Талыбов, выступая на бюджетном комитете Государственной думы с макропрогнозом. Он напомнил, что прогноз по итогам 2020 года составляет 3,8%. В мае 2019 года годовая инфляция замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле.

«После достижения пика в 5,3% в марте инфляция опустится до 4,3% к декабрю 2019 года. В 2020 году ожидается снижение до 3,8%, при этом в начале 2020 года она может опуститься и ниже 3,5%»,— озвучил прогноз замминистра (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, среднегодовой прогноз национальной валюты на уровне 65,1 руб. за доллар США сохраняется.

Рост инвестиций в основной капитал в РФ во втором полугодии, согласно прогнозу министерства, ускорится до 4–5% в годовом выражении. В первом квартале рост составил 0,5%, это позволит выйти на темпы роста инвестиций по итогам 2019 года на уровне 3,1%.

Ранее в Минэкономики сообщили, что отсутствие резких колебаний курса рубля и хороший урожай позволят годовой инфляции достичь 4% к концу 2019 года.

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