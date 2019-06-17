Блогер Хованский стал помощником депутата Власова

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов взял себе в помощники YouTube-блогера Юрия Хованского. Он будет работать на общественных началах, сообщил «РИА Новости» депутат. Он рассказал, что будет привлекать блогера для работы с молодежью.

По его словам, на YouTube-канале Юрия Хованского «много передач, посвященных социально значимым вопросам», и блогер «сможет донести до молодежи некоторые инициативы». «У него только на одном YouTube 4 млн подписчиков. <…> Это молодежная аудитория, которая может какие-то предложения ему высказывать, а он уже будет это дело собирать и транслировать нам в Государственную думу»,— пояснил парламентарий.

Юрий Хованский на своей странице во «ВКонтакте» подтвердил, что стал помощником Василия Власова. «Разблокировано достижение "Добро пожаловать в ЛДПР" — с этого дня я буду помогать самому молодому депутату работать с вами в интернете и не только. Уже обсудили упрощение выдачи травматов и многое другое!» — написал он.