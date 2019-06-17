Минтруд прокомментировал пилотный проект по борьбе с бедностью

Регионы могут сами устанавливать критерии при назначении социальной поддержки малоимущим россиянам, заявили в Минтруде. Так в министерстве прокомментировали публикацию газеты «Известия» о том, что в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью регионы скорректируют критерии нуждаемости. «Органы государственной власти субъекта РФ при решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан вправе устанавливать законами и иными нормативными правовыми актами субъекта РФ критерии нуждаемости»,— сообщили «РИА Новости» в министерстве.

Ранее «Известия» сообщили, что в рамках такой корректировки чиновники из Ивановской области выделили среди малоимущих группу «ленивых» бедных — людей, которые не готовы продать или сдать в аренду свое имущество, чтобы заработать. Кроме того, из малоимущих исключили тех, кто не использует земельный участок как «дополнительный источник продуктов питания».

Также в Минтруде назвали основной критерий нуждаемости: доход семьи на человека не должен превышать однократной либо двукратной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности. По подсчетам специалистов, уровни бедности среди детей и пожилых в России почти в два раза выше средних по стране.

О пилотном проекте Минтруда по учету малообеспеченных семей читайте в материале “Ъ” «Социальная помощь разыщет адреса».