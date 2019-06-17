Российская команда SMP Racing заняла третье место в гонке «24 часа Ле-Мана», прошедшей в рамках финала суперсезона чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC.

Экипаж в составе россиян Виталия Петрова и Михаила Алёшина, напарником которых был бельгийский гонщик Стоффель Вандорн (дебютировал в Ле-Мане в составе SMP Racing и со своими напарниками на прототипе BR1) финишировал на подиуме, уступив только двум экипажам заводской команды Toyota. Впервые в истории гонки (в 2019 году прошла в 87-й раз) российские гонщики и российская команда попали в топ-3 абсолютного зачета и главной категории LM P1.

Для SMP Racing эта награда стала четвертой в текущем сезоне. До этого российские прототипы финишировали в топ-3 на этапах в Китае и Великобритании в 2018 году, а также в США и Бельгии в 2019 году.

Еще одна российская команда G-Drive Racing, которая выступает в классе LM P2 на прототипе Aurus 01, стала шестой в своем классе. Экипаж, в котором ехал россиянин Роман Русинов, долгое время лидировал в своем зачете, но из-за технических проблем потерял время и лишился позиций.