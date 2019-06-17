В России возобновился рост числа банкротств компаний

В России возобновилась тенденция к росту числа корпоративных банкротств: по итогам первого квартала 2019 года их число увеличилось на 2,4%, следует из доклада (.pdf) Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Внимание на документ обратило РБК.

По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 1,9%. Общее число компаний, обанкротившихся с января по март 2019-го, на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Больше всего компаний-банкротов было зафиксировано в строительстве, коммерческих услугах, сельском хозяйстве и машиностроительном комплексе. «Интенсивность корпоративных банкротств существенно не изменилась в торговле, пищевой промышленности, транспорте и связи, а также в металлургии»,— пишут эксперты.

Девелоперы, признанные банкротами, по итогам 2018 года не смогли завершить в РФ строительство в целом 3,6 млн кв. м жилья, сообщало Рейтинговое агентство стройкомплекса. По его данным, портфель потенциальных банкротов достигает 7,8 млн кв. м.

Подробности — в публикации “Ъ” «Строй, кто уйдет».