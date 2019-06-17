Помпео не исключил использования военной силы против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает «полный спектр вариантов» противодействия «враждебной» политике Тегерана, в том числе военный. «Мы информируем президента и будем продолжать держать его в курсе»,— заявил он в интервью в программе «Face the Nation».

На вопрос, рассматриваются ли военные действия в отношении Ирана, дипломат ответил: «Конечно». При этом господин Помпео сказал, что президент Дональд Трамп ясно дал понять, что не хочет «ввязываться в войну».

Напомним, 13 июня в Оманском заливе потерпели бедствие два нефтяных танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. Вашингтон обвинил в ней Тегеран.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».