Водяное перемирие

Вчера вечером в Сочи закрылся 30-й фестиваль российского кино «Кинотавр», прошедший при поддержке «Сбербанк Первый» Visa, фонда Романа Абрамовича RA Foundation, консолидировавшего все инициативы бизнесмена в области меценатства (фестивалю он подарил концерт Ленни Кравица и собственное присутствие, но не только), ювелирного бренда Mercury, изготовившего наградные статуэтки нового образца, и даже Bosco Riviera. Распределение наград и финальные речи расставили смысловые акценты конкурса, в котором, как никогда раньше, много внимания уделили вопросам семьи, брака и секса — как в браке, так и за его пределами.

Отметивший в этом году тридцатилетие «Кинотавр» перешел от Марка Рудинштейна к Александру Роднянскому 15 лет назад. С тех пор изменилось главное: кинематографисты ходят в кино. Даже на утренних короткометражках собирается почти полный зал Зимнего театра. Кроме того, в рамках фестиваля проходят профессиональные мероприятия и дискуссии. В этом году такими событиями стали презентация фильма «Дылда» Кантемира Балагова, презентация «Вторжения» Федора Бондарчука, сиквела фильма «Притяжение», презентация журнала «Искусство кино» Антона Долина, во время которой вручили дипломы за лучший дебют режиссерам Григорию Добрыгину («Sheena667») и Борису Акопову («Бык»), а также паблик-ток Сбербанка F1rst Talk. В этом последнем мероприятии в дискуссии о развитии мировой и отечественной киноиндустрии за последние 30 лет сошлись Александр Роднянский, Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Наталья Меркулова, Алексей Чупов и Наталья Мещанинова. На первый же вопрос — о том, может ли тридцатилетний «Кинотавр» быть приравнен к учебнику истории за аналогичный период,— господин Роднянский ушел в отказ. По его мнению, функция фестиваля не учить истории, а поддерживать авторский кинематограф, обеспечивать экспертизу художественного процесса и помогать состояться новым кинематографистам. Тут как раз вступили Наталья Меркулова и Алексей Чупов с рассказами о том, как «Кинотавр» это все для них сделал. Стоит заметить, что именно фестиваль создал их не только творческую, но и семейную пару. Еще одна пара авторства «Кинотавра», дископалатки и темных сочинских ночей — режиссеры Нигина Сайфуллаева и Михаил Местецкий. Ее фильм «Верность» стал фаворитом критиков в основном конкурсе, его короткометражка «Одна историческая ошибка» получила награду Гильдии киноведов и кинокритиков. Но такие благополучные и крепкие союзы светской хронике, конечно, не так интересны — куда больше занятного в своеобразном «водяном перемирии», которое устанавливается на время проведения фестиваля.

Кира Саксаганская предпочла покинуть фестиваль накануне приезда бывшего супруга Алексея Учителя с гражданской супругой Юлией Пересильд. Но не все поступали так же. В одном танце под «Хава нагила», хотя и на почтительном расстоянии, плясали бывшие супруги Светлана и Федор Бондарчук. В одном ряду на кинопоказах сидели Ксения Собчак с бойфрендом Константином Богомоловым и ее экс-муж Максим Виторган. Или даже еще интереснее: на церемонии открытия пара Ксения Собчак и Константин Богомолов соседствовала с парой Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин. Напомню, господин Богомолов нанес оскорбление супругам фильмом-капустником, а уж после этого рассорились и ближайшие подруги. И вот они избегали друг друга уже почти год, а тут встретились. И ничего, никто никого не грохнул. Даже наоборот: их «водяное перемирие», кажется, обернулось реальным примирением сторон.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”