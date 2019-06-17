Россия немного недорабатывает в трудовой сфере

На проходящей в Женеве Международной конференции труда делегаты формулируют новую повестку взаимодействия работодателя и работника в условиях цифровизации, роботизации, демографических изменений и прочих новых вызовов. В частности, будет обсуждена возможность ратификации новой конвенции Международной организации труда (МОТ) — о противодействии домогательствам на работе. Опрошенные “Ъ” эксперты, впрочем, отмечают, что в случае России потенциал и уже давно подписанных ею конвенций используется не до конца, к примеру по части независимости профсоюзов, противодействия дискриминации женщин, мигрантов и пожилых.

Конференция МОТ, посвященная столетию этой организации, проходит в Женеве с 10 по 21 июня. 11 июня на ней выступил глава российского правительства Дмитрий Медведев (см. “Ъ” от 13 июня). Поясним, что Россия (как преемник СССР) сотрудничает с МОТ с 1954 года. В советское время была ратифицирована и большая часть конвенций МОТ — 50. С 1992 года РФ ратифицировала еще 27 конвенций. Последнюю из них, о минимальных нормах социального обеспечения,— в 2018 году. Принципы сотрудничества России с МОТ сформулированы Минтрудом в отдельной программе, она включает в себя решение проблемы безработицы молодежи, борьбу с бедностью и регулирование трудовой миграции.

«Сотрудничество с МОТ всегда было важным для России, и эта организация часто ставила нас в пример другим странам,— рассказывает источник “Ъ” в правительстве.— Так, в начале 2000-х Трудовой кодекс РФ был признан лучшим среди стран с переходной экономикой. Сейчас МОТ с интересом следит за нашими инициативами по части цифровизации трудовых отношений, такими как электронный документооборот и трудовые книжки». Схожим образом о работе с МОТ говорит и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин — ранее в интервью ТАСС он отмечал важность инициативы МОТ «Будущее сферы труда» и заявил о ее соответствии интересам РСПП.

Организация играет положительную роль в продвижении более гармоничных трудовых отношений, говорит научный сотрудник Социологического института РАН Петр Бизюков. Однако, по его словам, у нее нет реальных инструментов воздействия на национальных партнеров. «Так, хотя Россия ратифицировала конвенцию 87 о свободе объединений и конвенцию 98 о коллективных переговорах, им противоречит принятый впоследствии Трудовой кодекс. По жалобам от профсоюзов МОТ вынесла РФ рекомендации по изменению кодекса, но в реальности они оказались минимальными»,— рассказывает он.

По словам члена совета Конфедерации труда Павла Кудюкина, вопреки нормам МОТ российское трудовое законодательство создает неравные условия для работы различных типов профсоюзов. «Часто российские работодатели не соблюдают и конвенцию 135 о защите представителей работников от увольнений — жалоба на такую ситуацию от работников метрополитена лежит в Европейском суде по правам человека»,— сказал он “Ъ”.

Проблемы есть и по части реализации конвенций МОТ по обеспечению равного доступа к труду и его оплате, говорит замдиректора Центра социально-трудовых прав Юлия Островская. «Российские работодатели по-прежнему дискриминируют женщин и при приеме на работу, и при выплате им зарплаты. Но по законодательству, даже выиграв дело в суде, потерпевший получает только компенсацию морального вреда в размере до 50 тыс. руб.»,— пояснила она “Ъ”. В перспективе, отмечает Юлия Островская, положение российских женщин на рынке труда могла бы изменить конвенция об искоренении насилия и домогательств в сфере труда. «Страны—члены МОТ должны определить перспективы ее введения до 21 июня, однако российские работодатели, как и представители власти, уже высказывались против ее ратификации»,— говорит она.

По словам уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг Юрия Воронина, вопросы вызывает и долгосрочное взаимодействие России с МОТ. «В развитых странах социальное страхование сейчас переживает существенную трансформацию, однако эксперты МОТ пока не успевают реагировать на эти изменения должным образом, поэтому более приоритетной для них становится работа со странами третьего мира, для которых задачей является введение базового социального обеспечения»,— сказал он “Ъ”.

Анастасия Мануйлова