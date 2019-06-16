Байден опережает Трампа в предвыборном рейтинге

Бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия) обошел главу страны Дональда Трампа (Республиканская партия) в очередном предвыборном рейтинге Fox News. Разница между возможным кандидатами на пост президента составила 10% (49% против 39%).

По соотношению с другими демократами на втором месте оказался Берни Сандерс, который опередил президента США на 9%. На третьем месте Элизабет Уоррен — отрыв составил 2%.

Сможет ли Джо Байден победить Дональда Трампа в 2020 году, читайте в материале “Ъ” «Неуловимый Джо».