В Крым с начала года приехали более 100 тысяч иностранных туристов

Крым с начала года посетили более 100 тыс. иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехало отдохнуть в Крым. В том числе более 4 тысяч из Евросоюза и США. Наибольший поток иностранных туристов — из Украины»,— сказал «РИА Новости» господин Черняк. Ранее он сообщал, что всего в Крыму отдохнули около 1,3 млн туристов с начала года. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 11%. При этом основной поток туристов ожидается в середине лета.

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, Крым по итогам текущего года может принять 7,5 млн туристов. По его мнению, основой для роста туристического потока стало открытие Крымского моста. Также в апреле текущего года регион отложил введение курортного сбора до мая 2021 года.

Почему в Крыму не спешат с введением сбора, читайте в интервью “Ъ” Алексея Черняка.