Сборная России не доросла до двадцатки

За год, прошедший после чемпионата мира по футболу, впервые в истории проводившегося в России, суммарная стоимость игроков российской национальной команды выросла почти на 70% и превысила €230 млн. Это следует из обновленных данных по игрокам Российской премьер-лиги (РПЛ) портала Transfermarkt, специализирующегося на оценке игроков. Но, даже несмотря на такой весьма внушительный рост, сборная России остается за пределами топ-20 самых дорогих национальных команд мира.

Год назад в России стартовал чемпионат мира по футболу, сложившийся для его хозяев, вопреки прогнозам, удачно. Невысоко котировавшаяся российская команда вышла в четвертьфинал и только в послематчевой серии пенальти против хорватов упустила путевку в полуфинал.

Тот успех положительно сказался на стоимости игроков сборной России. Турнир она начинала, будучи оцененной в €138 млн, а по его завершении получила прибавку более чем в €50 млн и достигла €193 млн. В абсолютных цифрах достижение не самое примечательное. Ведь сейчас отдельные футболисты, например Килиан Мбаппе (форварда ПСЖ Transfermarkt оценивает в €200 млн), стоят дороже. Но все же относительный рост был впечатляющим — почти на 40%.

Впрочем, тогда был соблазн считать его сиюминутным, вызванным тем, что специалисты не могли не выписать хоть какую-то «премию» команде, сыгравшей значительно лучше, чем прогнозировалось. Скептики полагали, что довольно скоро прирост будет нивелирован и стоимость российских игроков вернется к прежним значениям. Этого, однако, не произошло. Более того, если отталкиваться от обновленных оценок игроков Российской премьер-лиги, обнародованных вчера Transfermarkt, выяснится, что сборная России теперь стоит €231 млн. То есть ровно за год она подорожала на 67%.

Объяснить это исключительно общемировой тенденцией скачка цен на футболистов можно лишь отчасти. Все-таки основные точки роста находятся в самых «больших» европейских первенствах — английском, испанском, немецком, итальянском и французском. В этой пятерке чемпионат Франции в том, что касается денег, занимает последнее место, но и он за год дал прибавку суммарной стоимости игроков на €650 млн. Остальные выросли на €1 млрд и больше. В лидерах английская премьер-лига, прибавившая более €2 млрд, благодаря чему общая стоимость ее игроков превысила €9 млрд. А вот стоимость игроков РПЛ выросла только на €204 млн, до €964 млн. Не стоит также забывать, что абсолютное большинство российских футболистов играет на родине. Как следствие, финансовые потоки, обрушивающиеся на большие европейские чемпионаты, их задевают в лучшем случае по касательной. Так что, похоже, игроки сборной России дорожали не только из-за футбольной инфляции, но и ввиду улучшения восприятия их именно как футболистов.

Это можно проиллюстрировать тем, как изменились трансферные оценки ключевых игроков сборной образца чемпионата мира. Правда, нужно отметить, что некоторые важные ее участники уже завершили выступления или за национальную команду (как Игорь Акинфеев), или карьеру в принципе (как Сергей Игнашевич). Так что они стоимости не имеют вовсе. А еще есть игроки, уже близкие к уходу из футбола. Например, Юрию Жиркову 35 лет, и неудивительно, что Transfermarkt оценил его лишь в €400 тыс. Как и Александра Самедова, которому 35 исполнится в июле. А вот футболисты в расцвете сил и без проблем со здоровьем (скажем, стоимость Алана Дзагоева из-за преследующих его травм за год снизилась с €15 млн до €8 млн) заметно выросли в цене после чемпионата мира.

Больше всех подрос Марио Фернандес — с €16 млн до €30 млн. Александр Головин, до чемпионата мира оценивавшийся в €16 млн, вскоре после него перебрался из ЦСКА в «Монако» за €25 млн. Именно во столько он сейчас и оценивается, хотя в моменте полузащитник достигал и отметки €30 млн. Более чем двукратным ростом может похвастаться Артем Дзюба — с €7 млн до €16 млн. Далер Кузяев прибавил солидные €4 млн и вырос до €11 млн. Есть, однако, и факты снижения стоимости игрока, не обусловленные ни его травмами, ни солидным по футбольным меркам возрастом. Федор Смолов — тот самый, что не забил хорватам в послематчевой серии в четвертьфинале,— подешевел с €16 млн до €11 млн просто потому, что невыразительно провел сезон.

Добавим, однако, что даже после повышения оценочной стоимости российских игроков отечественной сборной не удалось попасть в топ-20 самых дорогих национальных команд мира. Она на 21-м месте и отстает от замыкающей двадцатку Австрии на €30 млн, что трудно назвать огромным отрывом. От лидирующих в списке команд Англии (€1,22 млрд) и Франции (€1,21 млрд), правда, отрыв даже не огромный, а космический.

Александр Петров