На мой пед хватит

Один из наиболее опытных руководителей пермских вузов, исполняющий обязанности ректора ПГГПУ Андрей Колесников покинул должность. По данным “Ъ-Прикамье”, отставка господина Колесникова связана с достижением предельного возраста пребывания в должности. По одной из версий, новым руководителем педагогического вуза станет проректор ПГГПУ по учебной работе Константин Егоров. По другой информации, федеральное минобрнауки еще не определилось с кандидатурой преемника Андрея Колесникова.



Исполняющий обязанности ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрей Колесников покинул должность. Об этом сообщает интернет-журнал «Звезда» со ссылкой на собственный источник. По информации «Звезды», сегодня в университет поступил соответствующий приказ Министерства образования и науки РФ. Исполняющим обязанности ректора назначен проректор ПГГПУ по учебной работе Константин Егоров.

Андрей Колесников заявил “Ъ-Прикамье”, что готов прокомментировать ситуацию «не раньше понедельника». Собеседник “Ъ-Прикамье”, близкий к правительству региона, подтвердил информацию об уходе господина Колесникова с должности. «Андрей Константинович достиг предельного возраста пребывания в должности. Кадровое решение связано только с этим»,— пояснил источник. По его словам, кандидатура исполняющего обязанности ректора определится к началу следующей недели. «Москва пока определяется»,— добавил собеседник.

Физик-теоретик Андрей Колесников руководил ПГГПУ с 2001 года. До этого c 1989 по 2001 год работал в должности проректора педагогического университета по научной работе. А с 1982 по 1989 год занимал пост проректора по заочному обучению. Общий стаж научно-педагогической деятельности Андрея Колесникова — 40 лет. Он является кандидатом физико-математических наук и профессором кафедры теоретической физики и компьютерного моделирования. Имеет звание «Почетный работник науки и техники Российской Федерации» и нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

Андрей Колесников известен и своей политической деятельностью. В 2011 году был избран депутатом краевого законодательного собрания по спискам «Единой России». В 2016 году вновь избрался в краевой парламент, но уже в составе пула оппонентов тогдашнего губернатора Прикамья Виктора Басаргина и возглавляя список партии «Справедливая Россия». Господин Колесников состоит также в региональном отделении общественного движения «Общероссийский народный фронт».

Руководитель ПГГПУ дважды переизбирался на должность ректора — в 2006 и 2011 годах. А с 2015 года регулярно утверждался на пост исполняющего обязанности руководителя вуза. «Схема его переизбрания была отработана — ежегодно, несмотря на возраст, его полномочия продлялись автоматом, фактически контракт ректора был бессрочным. Однако на этот раз система автоматического продления контракта почему-то дала сбой»,— удивляется один из собеседников, знакомых с Андреем Колесниковым.

Константин Кадочников