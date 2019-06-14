Александр Рогов признан лучшим пропарщиком в Нижнем Новгороде

Ему вместе с другими призерами предстоит представить Нижегородскую область в финале конкурса профессионального мастерства на звания «Лучший промывальщик-пропарщик цистерн» и «Лучшая команда», который ежегодно проводится между промывочно-пропарочными станциями Первой грузовой компании.



«Я работаю на промывочно-пропарочной станции (ППС) Зелецино 18 лет. В конкурсе участвовал неоднократно. Был и победителем, и занимал разные призовые места. И, хотя это не первая моя победа, все-равно горжусь достигнутым результатом. Рассчитываю и в финале выступить достойно», — рассказал Александр Рогов.

Второе место завоевал Станислав Козаченко, третье место присудили Павлу Кобылицкому. Оба лауреата работают на предприятии более 5 лет и не первый раз участвуют в соревнованиях.

«Такие конкурсы повышают мотивацию сотрудников к обучению и профессиональному росту. От качества их работы зависит выполнение наших обязательств перед клиентами. Я вижу, что люди хотят учиться новому, и это очень важно для нашего бизнеса», — отметил директор Нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный.

В конкурсе приняли участие 19 человек. На первом этапе они прошли тест из 40 вопросов, посвященных основам работы промывальщика-пропарщика, правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Затем конкурсанты приступили к практической части соревнований — устраняли условную неисправность в цистерне и готовили ее под налив светлых нефтепродуктов.

Финал конкурса состоится в сентябре на ППС Никель Челябинского филиала ПГК (г. Орск, Оренбургская область).

Промывочно-пропарочная станция (ППС) Зелецино — крупное специализированное предприятие в Нижегородской области, круглосуточно обеспечивающее подготовку железнодорожных цистерн под налив нефтепродуктов. В оперативном управлении ПГК находится с 2009 года.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — более 111 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.