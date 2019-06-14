Проект «Оранжереи» возле Таврического сада будет реализован в 2025 году

Реализация проекта реставрации полуразрушенных теплиц в районе Таврического сада и создания на этой территории нового общественного пространства предполагается до конца до конца 2025 года. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Концепция оранжерей Таврического сада предусматривает собой реконструкцию участка общей площадью 26,9 тыс. кв. м, где 7,5 тыс. кв. м займет прогулочная зона, 2 тыс. кв. м — образовательные оранжереи, а 1,3 тыс. кв. м — гастрономическое пространство с фермерским рынком. Разработчиком концепции и инвестором проекта выступает холдинг Ginza Project. Общие вложения в проект оцениваются в сумму от 700 млн до 1,7 млрд рублей. Концессионное соглашение с городскими властями компания планирует заключить до конца июля этого года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прием заявок о готовности к участию в конкурсе проектов по реконструкции полуразрушенных построек советского периода на углу Потемкинской и Шпалерной улиц продлится до 8 июля. По итогам будет принято решение о проведении конкурса либо заключении концессионного соглашения с инвестором.