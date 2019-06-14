«МРСК Северо-Запада» направит на дивиденды 64% прибыли за 2018 год

На годовом собрании акционеры ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу «Россети») утвердили дивиденды по итогам 2018 года в размере 0,003985 рубля на одну акцию. Всего на выплату дивидендов по итогам прошлого года будет направлено 381,707 млн рублей, что составляет 64% чистой прибыли компании, сообщает «Интерфакс».

Кроме выплаты дивидендов из чистой прибыли по РСБУ за 2018 год 29,968 млн руб. будет направлено в резервный фонд, а еще 187,681 млн руб. — на погашение убытков прошлых лет.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за первый квартал текущего года ПАО «МРСК Северо-Запада» получило чистую прибыль в размере 1,168 млрд руб. По сравнению с прошлым годом размер прибыли вырос на 230 млн руб. (25%).