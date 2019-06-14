«Джулиан Ассанж ничего не говорил, только внимательно слушал» Собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне — о заседании британского суда

Суд Лондона назначил слушания об экстрадиции Джулиана Ассанжа на конец февраля 2020 года. Накануне британский МИД удовлетворил запрос США на выдачу основателя WikiLeaks. Но окончательное решение об этом должны были принять 14 июня в суде. В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в раскрытии имен секретных источников, а также в сговоре для получения доступа к правительственным документам. По этим статьям Ассанжу грозит 175 лет лишения свободы. Пока что он находится в британской тюрьме за нарушение условий выхода под залог. Ведущая Наталия Боева обсудила ситуцию с экстраицией основателя WikiLeaks с собственным корреспондентом «Ъ FM» в Лондоне Андреем Остальским.

— Почему суд отложил рассмотрение этого вопроса до февраля? Это политический момент, или дело в каких-то юридических тонкостях?

— Нет, политика в данном случае точно ни при чем. Собственно говоря, если бы британские журналисты удосужились внимательно посмотреть имеющиеся юридические документы, они бы увидели, что суд в пятницу не должен был принимать никаких решений по существу, даже рассматривать дело. Он был посвящен сугубо процедурным вопросам и должен был решить, когда начнется настоящее судебное разбирательство по сути предъявляемых Соединенными Штатами обвинений и возможности экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Сюрприз в том, что британская прокуратура неожиданно попросила перенести все на достаточно далекий срок — конец февраля, и адвокаты Ассанжа очень легко и сразу же на это согласились. У них была единственная просьба — как можно скорее сообщить, кто именно будет вести этот процесс. Я думаю, это имеет под собой юридические и технологические причины, а не какие-либо более серьезное.

— Стало ли известно окончательное обвинение, которое выдвигают Соединенные Штаты?

— Это обвинение в том, что он способствовал получению секретных данных незаконным путем и их распространению, и нанесению ущерба безопасности Соединенных Штатов, а также он подверг, как считает американская прокуратура, опасности людей, которые сотрудничали с США, рискуя своей жизнью и так далее.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид накануне подписал специальный документ, который дает согласие ведомства на экстрадицию Джулиана Ассанжа при условии, что таковым будет решение суда, на него не будут накладывать вето, что теоретически было бы возможно. Теперь все в руках судей. Как повернется слушание, как будет настроен судья, в общем-то, никто точно не знает — недаром адвокаты Ассанжа требуют как можно скорее сообщить им имя судьи. Они будут смотреть на его репутацию, насколько он жестко относится к подобным нарушениям закона.

— Что будет с самим Ассанжем до февраля 2020 года? Он так же будет содержаться в тюрьме?

— Его приговорили к 52 неделям за нарушение условий залога. Есть такая практика: если в Великобритании существует соглашение об экстрадиции с иностранным государством, то подозреваемый или человек, которому грозит экстрадиция, вполне может быть арестован и содержаться в тюрьме. Сейчас Джулиан Ассанж находится в Белмарш.

Правда, он болен, поэтому фактически в тюремной больнице — оттуда он участвовал в процессе по видеосвязи, но ничего не говорил, только внимательно слушал.

— Что предпринимали сторонники Ассанжа? Сообщалось, что они пришли к зданию суда с лозунгами, транспарантами.

— Да, они всегда ему верны, приходят и к зданиям судов, и к полицейским участкам, и дежурили около эквадорского посольства. Они считают, что это покушение на свободу слова, Джулиан Ассанж в их глазах герой, которого преследуют империалистические правительства. Но большинство британцев, наверное, с ними не согласится.