Источник скидки на продукты

Отдельные данные статистики, особенно долгосрочные, позволяют взглянуть на происходящее на рынках другим взглядом: увидеть в цифрах не их прямое значение, а описание среды, в которой работает бизнес. Июньский выпуск бюллетеня Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, посвященный структуре потребления домохозяйств в РФ,— из этой группы.

ИНП обсуждает долю расходов на продовольствие в потреблении домохозяйств. Она высока, но дело, демонстрируют в ИНП, не столько в бедности. По расчетам авторов, на еду в РФ тратилось в 2016 году 27,3% доходов среднего домохозяйства. В Турции, Литве и Эстонии она немного выше 20%, в Греции — 15–20% — а жители России по-прежнему оставляют в продовольственном ритейле большую долю своих расходов, чем жители ЮАР, Мексики и Коста-Рики. Предполагаемые причины происходящего многообразны: проще сказать, какие из популярных объяснений, скорее всего, неверны — это низкий уровень конкуренции, «контрсанкции» и снижение реальных располагаемых доходов. Статистика ИНП заканчивается на 2016 годе, и скорее всего, текущая короткая динамика потребления продовольствия на цифрах принципиально не отразится. Дороговизна (относительно других рынков) продовольствия — вполне историческая особенность России, ей не менее полутора веков, и, видимо, основные причины — долгосрочное недоинвестирование в агротехнологии и неадекватная внутренняя логистика (при том, что экспорт продовольствия из РФ растет). Очевидно, что текущий подъем в АПК будет уменьшать долю потребления продовольствия, в том числе в ВВП, но быстро это ситуации не изменит.

Можно было бы на этом остановиться, но у происходящего есть важные бизнес-аспекты. Так, обсуждаемая цифра — залог сверхвысокой маржи в продовольственном ритейле в РФ. Поскольку о его инвестициях в другие сектора мало кто слышал, сверхбыстрый взлет сетевого ритейла с 2009 года легко объясним именно вынужденной «любовью россиян к еде» — так мы оплатили выросшие буквально ниоткуда торговые объекты по всей стране. Несложно предположить и развитие событий: при насыщении рынка доля расходов на продовольствие может падать обвально, и это (а не отсутствие роста доходов покупателей), возможно, и есть причина «войны скидок» в продритейле последних лет.