Василеостровский рынок в Петербурге заработал в тестовом режиме

В Петербурге в тестовом режиме начал работать Василеостровский рынок, расположенный на Большом проспекте В.О. В настоящий момент на площадке уже функционируют итальянское кафе Pio Nero, бургерная «Бюро», вьетнамское кафе «Bo», кафе Easy Hummus и кондитерская Love you so matcha. Изначально предполагалось, что в тестовом режиме рынок откроется 16 июня, сообщает со ссылкой на организаторов «Деловой Петербург».

Ранее в компании ООО «Василеостровский рынок» заявляли, что после реконструкции площадка будет совмещать крупнейший в городе фуд-маркет и пространство для проведения фестивалей с современным сельскохозяйственным рынком.

“Ъ-СПб” писал, что в рамках работ по обновлению здания Василеостровского рынка было выполнено зонирование площадей, а также появился фудхолл. Кроме того, до 30% площадей объекта отвели под фермерскую продукцию. Ожидаемый поток посетителей составляет 2 тыс. человек в день.