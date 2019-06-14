14 июня, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Смольный ведет переговоры с Минфином о компенсации выпадающих доходов

Власти Петербурга ведут переговоры с Министерством финансов РФ по поводу компенсации выпадающих доходов городскому бюджету из-за различных налоговых режимов для предприятий, устанавливающихся на федеральном уровне. В 2019 году сумма выпадающих доходов составляет 45 млрд рублей, сообщил журналистам в рамках коллегии ФНС в Петербурге врио губернатора города Александр Беглов, передает ТАСС.

Кроме того, по словам господина Беглова, в настоящий момент ведется работа с Федеральной налоговой службой о создании в городе условий для привлечения крупного бизнеса.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что налогоплательщиками в Петербурге могут стать несколько крупных компаний, включая Федеральную транспортную компанию — дочернее предприятие ОАО «РЖД».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя