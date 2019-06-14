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ГАТИ выдала разрешительную документацию по реставрации Биржи

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга по заказу ФГБУК «Государственный Эрмитаж» выдала разрешительную документацию для производства земляных работ по усилению фундамента здания Биржи на Стрелке Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Отметим, что работы будут выполняться в рамках реставрации объекта культурного наследия федерального значения. Завершить ремонтные работы в здании Биржи предполагается в текущем году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в общей сложности реставрация здания Биржи, которая ведется поэтапно с 2016 года, оценивается в сумму около 1,6 млрд рублей.

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