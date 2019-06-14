Ozon откроет 4 тысячи постаматов в «Пятерочке» до конца 2020 года

Ozon и X5 Retail Group заключили дополнительное соглашение, в рамках которого интернет-магазин дополнительно откроет 2 тыс. постаматов до конца 2020 года в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия торговой сети, следует из совместного сообщения компаний. Таким образом партнерство с Х5 ОМНИ позволит интернет-площадке в ближайшие полтора года открыть около 6 тыс. точек выдачи.

X5 Retail Group и Ozon договорились о сотрудничестве в конце апреля 2019 года, и оно изначально предусматривало размещение в магазинах «Пятерочка» 2 тыс. постаматов и 2 тыс. пунктов выдачи заказов до конца 2020 года. За полтора месяца Ozon уже запустил более 500 постаматов.

Сейчас Ozon ежедневно устанавливает в среднем около десяти постаматов и выбирает четыре локации в «Пятерочке» для размещения собственных пунктов выдачи заказов. Сегодня в столичной «Пятерочке» (адрес: ул. Ботаническая, 14б) открылся первый пункт выдачи Ozon площадью около 50 кв. м, где клиенты интернет-магазина могут получить свои заказы, примерить одежду и обувь, а также получить банковские карты Ozon.Card.

На данный момент 2,5 тыс. магазинов Х5 уже оборудованы постаматами и пунктами выдачи заказов, через которые ежедневно выдается более 7 тыс. посылок. Всего с момента запуска платформы почтовых сервисов Х5 выдано более 1,1 млн посылок.

Юлия Тишина