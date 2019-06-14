В Воронеже вручили Платоновскую премию Эдуарду Кочергину

Губернатор Воронежской области Александр Гусев с формулировкой «за многогранность и достоинство» вручил Платоновскую премию художнику и писателю Эдуарду Кочергину. К премии прилагается специальный нагрудный знак из золота и хрусталя и сертификат на 1 млн руб. Имя лауреата 2019 года стало известно еще в апреле, но церемония вручения традиционно состоялась в рамках Платоновского фестиваля. «Члены экспертного совета предложили достаточно много знаменитых творческих людей, кто по праву мог бы быть лауреатом нашей премии. Как правило, в таких ситуациях сложно выбрать самого достойного. Но в этом году процесс выбора дался очень легко, потому что абсолютное большинство назвали лауреатом Эдуарда Степановича»,– рассказал возглавляющий совет Александр Гусев. По мнению губернатора, решение «очень символично», особенно в Год театра: «Без творчества Эдуарда Кочергина сложно представить и советское, и современное искусство. Более сотни спектаклей поставлено с его участием, им изготовлены декорации. Но как человеку творческому ему тесно в такой узкой области: Эдуард Степанович – автор нескольких литературных произведений, которые получили и известные национальные премии, и любовь и интерес читателей».

По словам господина Кочергина, для него премия «признание профессионализма как писателя и как художника». «Этот "микс" дает мне жить дальше. Спасибо за доверие. А то, что я соединяю изобразиловку и писательство – ну вот так получилось, извините»,– сказал лауреат под аплодисменты. «Грандиозно то, что я получил вашу фантастическую премию. Платонов – фантастический писатель, который еще до конца не разгадан. Фестиваль – это ваш бренд. В каких-то компаниях естественно упоминание Воронежа в связке с Платоновским фестивалем»,– добавил Эдуард Кочергин.

Напомним, Платоновская премия учреждена облправительством в 2011 году и ежегодно присуждается деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние РФ, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций. Лауреатами Платоновской премии прошлых лет были писатели Борис Екимов, Андрей Битов и Алексей Иванов, режиссеры Лев Додин и Анатолий Васильев, музыкант Михаил Плетнев, кинорежиссер Александр Сокуров, мультипликатор художник Александр Петров и артистка Алла Демидова.

О том, как Платоновскую премию получал писатель Алексей Иванов, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Деньги – не решающий фактор, чтобы я начал писать про Воронеж».

Александр Прытков