СМИ сообщили о планах Великобритании переориентировать спецназ на противостояние России

Военные Великобритании разработали план переориентации спецназа с борьбы с террористами в Сирии и Ираке на противостояние России, сообщили The Guardian и Би-би-си. По данным СМИ, использовать войска спецназначения предлагается там, куда направить военных не так просто, например для раскрытия «тайных действий» Москвы в Прибалтике или Африке.

В состав британского спецназа входят Специальная воздушная служба и Специальная лодочная служба. Изменение задач спецназа объясняется разгромом «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) и беспокойством из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Предлагаемая концепция обсуждается в Минобороны Великобритании, ее в скором времени планируют представить кабинету министров страны. В самом военном министерстве информацию комментировать отказались.

О кризисе российско-британских отношений и перспективах их стабилизации читайте в интервью “Ъ” посла Великобритании в Москве.