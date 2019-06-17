Кулеш по-сицилийски

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Журнал "Огонёк"
№23
от
17.06.2019
, стр. 43
Пшено 1 стакан
Сало 150 г
Морковь, корень петрушки, репа по 1 шт.
Лук 2 шт.
Чеснок 2 зубчика
Капуста 1/4 кочана
Розмарин 1 веточка
Сухие тимьян и сельдерей по 1/4 ч. л.
Лавровый лист 1 шт.
Оливковое масло, соль, перец горошком
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