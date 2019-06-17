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Кулеш по-сицилийски

Журнал "Огонёк" от , стр. 43
  • Пшено 1 стакан
  • Сало 150 г
  • Морковь, корень петрушки, репа по 1 шт.
  • Лук 2 шт.
  • Чеснок 2 зубчика
  • Капуста 1/4 кочана
  • Розмарин 1 веточка
  • Сухие тимьян и сельдерей по 1/4 ч. л.
  • Лавровый лист 1 шт.
  • Оливковое масло, соль, перец горошком
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