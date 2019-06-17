«Работа будет продолжаться»

«Огонек» обратился в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

Журнал просил прояснить позицию музея вот по каким вопросам:

1. Действительно ли составлением официальных списков защитников Брестской крепости занимается Музей обороны Брестской крепости?

2. Какова процедура внесения в эти списки и когда она возникла? Как пополняются списки? Как давно были последние коррективы?

3. Взаимодействует ли Музей обороны Брестской крепости с поисковым движением, как?

4. Остались ли еще не обнаруженные захоронения и павшие бойцы? И когда можно будет поставить точку в исследованиях, связанных с изучением героического подвига защитников Брестской крепости?

Публикуем ответ, полученный от музея за подписью его директора Г.Г. Бысюка.

«Музей обороны Брестской крепости открыт 8 ноября 1956 года, и с этого времени научные сотрудники, а позже, с 1971 года, когда был открыт мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и музей стал его составной частью, сотрудники мемориала занимаются составлением списков защитников крепости и уточнением их судеб на основе материалов, которые имеются в нашем архиве и фондах, в других архивах.

Списки стали составляться со дня организации Музея обороны и продолжаются уточняться по настоящее время по мере получения подтверждающих документов.

На протяжении всех лет существования Музея (1956), а затем и мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" (1971) ведется большая работа по поиску мест захоронения погибших. Она дает не всегда положительный результат, так как имеющиеся в нашем распоряжении воспоминания очевидцев не всегда находят подтверждение.

Накануне торжественного открытия мемориала, 18 сентября 1971 года, под плиты были перезахоронены останки 823 погибших в июне — июле 1941 года в Брестской крепости. Это останки 279 воинов, перенесенные с гарнизонного кладбища (захоронены в период с 1945 по 1968 год). А также останки 544 погибших, найденные на территории крепости в период 1968–1971 годов во время работ по строительству мемориала.

На плитах были увековечены имена 201 человека, установленные научными сотрудниками на основе свидетельских показаний и архивных материалов.

В 1996 году в раскопках в крепости впервые принял участие 52-й отдельный специализированный батальон управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Республики Белоруссия. На месте бывшего стадиона, за столовой № 18 (ныне кафе «Цитадель»), были обнаружены останки погибших. Приблизительное место захоронения указала участница обороны Брестской крепости А.А. Аршинова. К сожалению, никаких документов и предметов, сопутствующих захоронению, найдено не было.

22 июня 1996 года на митинге в честь 55-летия обороны Брестской крепости состоялась церемония перезахоронения с воинскими почестями останков воинов, найденных на территории крепости.

В соответствии с Положением о порядке увековечения памяти защитников Отечества и жертв войн, утвержденным постановлением Совета министров Республики Белоруссия от 21 декабря 1992 года № 763 в редакции постановления Кабинета министров Республики Белоруссия от 9 февраля 1996 года № 85, приказом Министерства обороны Республики Белоруссия от 9 апреля 1997 года № 182 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке проведения раскопок мест боев, неучтенных воинских захоронений и мест гибели защитников Отечества и жертв войн в процессе поисковой работы с целью эксгумации останков погибших (умерших) с последующим их захоронением (перезахоронением) и увековечением» и планом проведения поисковых работ в Республике Белоруссия на 2011 год, согласно разрешению Министерства культуры Республики Белоруссия от 11 апреля 2011 года № 11-01-07/182, разрешению Брестского горисполкома от 5 августа 2011 года № 23/30-17 и разрешению ГНУ "Институт истории" НАН Белоруссии от 25 апреля 2011 года № 2224 на территории Брестской крепости в районе новой постройки воскресной школы Свято-Николаевского гарнизонного собора с 11 по 14 октября 2011 года проводились рекогносцировочные работы личным составом 52-го отдельного специализированного батальона Министерства обороны Республики Белоруссия.

Ежедневно осуществлялся надзор за проведением работ ответственными сотрудниками ГУ "Мемориальный комплекс «Брестская крепость герой»" согласно приказу директора мемориала от 6 октября 2011 года № 66.

Во время рекогносцировочных работ в период с 11 по 14 октября 2011 года поисковики 52-го отдельного специализированного батальона восточнее Свято-Николаевского храма и новой постройки воскресной школы обнаружили отдельные фрагменты костных останков и военного снаряжения.

Работы были возобновлены 19 октября. В этот же день найдены останки двух воинов (один из них в каске), солдатский медальон и другие предметы, в том числе штык-нож винтовки СВТ.

26 октября 2011 года работы в районе восточнее Свято-Николаевского храма и новой постройки воскресной школы были завершены. В итоге были обнаружены останки 58 человек, 13 медальонов и документы, указывающие на конкретные личности погибших. Сохранившиеся документы переданы для прочтения в ГУ "80-я центральная военная судебно-медицинская лаборатория" Министерства обороны Республики Белоруссия.

154 предмета, найденные при проведении поисковых работ на этой территории, переданы в фонды мемориала. В их числе 4 осколка от снаряда мортиры системы "Карл", фляги, ложки, монеты разного номинала производства СССР, часы наручные и др. Это первое большое захоронение в XXI веке, где было найдено много предметов, документы, позволившие определить личности погибших.

9 ноября 2011 года в День призывника в торжественной обстановке с отданием воинских почестей состоялось перезахоронение под мемориальные плиты останков 58 погибших (в 16 урнах), найденных в ходе раскопок в районе Свято-Николаевского храма и новой постройки воскресной школы в Цитадели крепости.

Благодаря усилиям управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Республики Белоруссия, участников форума — неравнодушных к истории крепости людям в короткие сроки удалось разыскать родственников погибших — ефрейтора Таглина Александра Михайловича, Пахаренко Дениса Тарасовича, Зинченко Григория Семеновича, чьи имена были прочитаны по солдатским медальонам и документу.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, поисковики, воины Брестского гарнизона, представители брестских горисполкома и городского совета депутатов, дипломатического корпуса, молодежь и призывники, клуб «Гарнизон».

В крепость приехали дети и внуки погибших из Украины и Российской Федерации: Горгула Леонид Петрович, племянник Пахаренко Дениса Тарасовича; Машкова Людмила Александровна, дочь ефрейтора Таглина Александра Михайловича, с сыном Валерием Валентиновичем; Гительман Валерий Олегович и Сердюк Лидия Олеговна с сыном, внуки Зинченко Григория Семеновича. Они передали в фонды мемориала фотографии и документы семейных архивов.

В 2015 году работы по изысканию останков совместно проводили специальные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Белоруссия. В Цитадели были обнаружены останки военнослужащих и членов семей командного и начальствующего состава.

12 апреля 2019 года при проведении реставрации Белого дворца были обнаружены останки ребенка 8–10 лет.

…Под плитами мемориала на сегодняшний день захоронены останки 1038 человек, 277 имен увековечены на мемориальных плитах.

Пока не будет похоронен последний солдат, поиск и исследовательская работа будут продолжаться».