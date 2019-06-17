Апрельские тезисы кандидата Токаева

Тезисы, озвученные главой Казахстана в ходе поездок по стране, которые состоялись в течение апреля, резанули общественный и особенно чиновничий слух стилистической новизной. Вот некоторые:

— Общество, где нет справедливости, никогда не развивается. Будут только трудности и разруха…

— Работа правительства, министров, акимов всех уровней, полиции, прокуратуры, судов должна быть направлена на защиту прав граждан. Главный критерий — верховенство закона. Принцип справедливости — первый приоритет для меня как президента.

— Правительство должно переформатировать бюджет исключительно на цели развития и безопасности государства.

— Устранить все программы, которые не способствуют развитию экономики, решению социальных проблем. Нужно ужаться, жить по средствам.

— Все главные международные форумы проведены. Сейчас имиджевые мероприятия в центре и на местах необходимо резко сократить. Нужно избавляться от пышности и помпезности…

— Руководители должны работать в тесном взаимодействии с народом. Организуемые раз в год отчетные встречи — это очковтирательство. Надо быть с народом каждый день...

— Нам с правительством нужно создавать надлежащие условия для продуктивного труда, чтобы люди видели конечный результат, и тогда по своему трудолюбию казахстанцы не будут уступать китайцам и южнокорецам. Формула трудолюбия для нашей страны — это условия, помноженные на интерес.

— Нельзя поощрять социальное иждивенчество среди тех, кто не стремится найти работу. Мы порой не разделяем, где нужда, а где иждивенчество…