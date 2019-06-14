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Мэрию Томска обыскали из-за дела о фальсификации улик

В Томске сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ провели обыски и выемку документов в мэрии, а также управлении Роспотребнадзора.

Следственные мероприятия прошли в рамках дела по факту предоставления сфальсифицированных доказательств в арбитражный суд Томской области. Как пояснила официальный представитель управления СКР Елена Лебедева, в 2019 году при рассмотрении в арбитраже искового заявления по гражданскому делу, стороной ответчика - мэрией - были представлены в качестве доказательства липовые документы. Махинации с бумагами выявили сотрудники томского УФСБ.

Илья Николаев


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