В работе Instagram произошел сбой

Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов. Большинство (72%) пользователей не могут загрузить приложение. Еще 18% жалуются, что не могут войти в свой аккаунт. У 9% не открывается сайт Instagram.

Сбой был зафиксирован накануне вечером, 13 июня. О неполадках сообщают жители США, Мексики, Нидерландов, Испании, Польши, Греции, Франции, Великобритании и России. Причины сбоя пока не известны.