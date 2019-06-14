Штраф пошел на вынос

Арбитражный суд Башкирии встал на сторону сети ресторанов McDonalds в споре с региональным управлением Роспотребнадзора. В январе регулятор обнаружил, что компания «Региональная сеть предприятий питания», развивающая уфимские рестораны по франшизе, не указывает дату изготовления продукции на вынос в «МакАвто» и не имеет деклараций на соответствие всей продукции техрегламенту Таможенного союза. Исправить нарушения сеть должна была до конца марта, но в этот срок не уложилась. За неисполнение предписания ей грозил штраф до 500 тыс. руб. Суд, отказывая в иске, указал, что на момент обращения в суд претензии ведомства были уже устранены, а найденные нарушения суд признал незначительными.

Башкирское управление Роспотребнадзора не сможет привлечь к административной ответственности франчайзи уфимских ресторанов McDonalds — московскую компанию «Региональная сеть предприятий питания» (СПП). В иске к сети отказал арбитражный суд республики, признав, что нарушения, обнаруженные Роспотребнадзором в ресторанах были несущественными и в конце концов сеть их устранила.

10 января, как следует из материалов дела, Роспотребнадзор провел проверку всех шести уфимских ресторанов McDonalds и нашел нарушения. СПП маркирует свои информационные буклеты Единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, при этом на продукцию ресторана отсутствовала декларация соответствия требованиям техрегламентов союза. Второе нарушение заключалось в том, что франчайзи не указывал дату изготовления продукции на упаковке в отделах «МакАвто» и «МакЭкспресс».

Компании было выдано предписание об устранении нарушений до 29 марта.

24 апреля, проводя повторную проверку, Роспотребнадзор установил, что претензии не устранены и квалифицировал действия ответчика как неисполнение решения и предписания федерального органа исполнительной власти (ч. 15 ст. 19 КоАП РФ). Статья предусматривает наложение на юридических лиц штрафа в размере 300–500 тыс. руб.

В мае Роспотребнадзор обратился в суд.

Представитель СПП в суде заявил, что в марте уведомил ведомство о невозможности исполнения предписания в части получения деклараций в указанный срок и попросил его продлить. При этом компания сообщила, что уже направила образцы всей продукции из меню в аккредитованную испытательную лабораторию для получения деклараций.

В продлении срока исполнения предписания Роспотребнадзор отказал, сославшись на то, что такой порядок не предусмотрен административным регламентом.

Однако, как следует из материалов дела, когда Роспотребнадзор обратился в суд, предписание уже было исполнено: 24 апреля СПП получила все декларации.

• «Региональная сеть предприятий питания» с 2016 года по договору франшизы управляет более чем 60 ресторанами McDonalds в 13 регионах России. Принадлежит, по информации Kartoteka.ru, казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву.

Суд, отказывая в иске, отметил, что предписание — это документ, «который должен обладать признаком исполнимости, в том числе в связи с разумностью сроков для исполнения». При этом протокол об административном правонарушении составлялся на компанию, когда она уже выполнила предписание, признал суд. Франчайзи «добросовестно предпринял исчерпывающий комплекс мер по надлежащему исполнению предписания», несоблюдение сроков носило «неумышленный и малозначительный характер» и не повлекло каких-либо «вредных последствий», отмечено в решении суда.

В управлении Роспотребнадзора вчера получить комментарий не удалось: руководители ведомства были на совещании.

В «Региональной сети предприятий питания» сообщили об отсутствии на месте сотрудника, общающегося с журналистами.

Владелец компании «Башкирские пасеки» Сергей Мулюков, экспортирующий башкирский мед, отмечает, что декларации о соответствии продукции техрегламентам Таможенного союза в настоящее время выдаются и государственным Центром стандартизации и метрологии, и частными компаниями, поэтому маркировка не гарантирует качество и безопасность продукции, так как на эти критерии смотрят «сквозь пальцы». «Удивительно, что компания выполнила предписание в короткий срок. На это могло уйти до пяти месяцев, учитывая масштаб бизнеса»,— отмечает он.

Генеральный директор компании «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин считает, что Роспотребнадзору нет смысла подавать апелляционную жалобу. «Мало того, что служба дала короткий срок на исполнение предписания, она попыталась привлечь компанию к ответственности, когда та уже исполнила требования, хотя и с задержкой на месяц, — отметил юрист. — Поэтому суд правильно подошел к вопросу, указав на малозначительность совершенного нарушения».

Старший партнер юридической компании Intellect Роман Речкин согласен, что шансы пересмотреть дело в апелляции минимальны: «У установленных нарушений не было сколько-нибудь реальных последствий. Со стороны потребителей к срокам изготовления продукции также вопросов не возникало. Кроме того, сеть доказала намерения устранить незначительные нарушения и сделала это».

Булат Баширов