Праздник окончания отсева

Сразу несколько кандидатов, желающих баллотироваться на пост главы Башкирии 8 сентября, на этой неделе не смогли получить поддержки в политических партиях. Выдвижение от партии, согласно региональному законодательству, является одним из условий участия в выборах такого уровня. На конференции КПРФ без альтернативы выдвинут глава рескома Юнир Кутлугужин. От «Справедливой России» также на безальтернативной основе выдвинут глава регионального отделения Юрий Игнатьев. В «Партии роста» решили никого не выдвигать, а поддержать «единого кандидата» Радия Хабирова, выдвинутого «Единой Россией». По прогнозу политологов, сценарий избирательной кампании в республике будет напоминать игру в поддавки, так как даже заручившиеся поддержкой партий кандидаты не пройдут муниципальный фильтр, а на выборы выйдут врио главы региона и его спарринг-партнеры.

О намерении участвовать в выборах главы Башкирии объявили еще три политические партии. В начале недели на партийных конференциях своих кандидатов определили парламентские КПРФ и «Справедливая Россия», а также «Зеленые».

На конференции коммунистов, прошедшей в среду, был выдвинут глава рескома, депутат Курултая 61-летний Юнир Кутлугужин. Выдвижение происходило на безальтернативной основе: второй претендент, включенный в список конференции, — предприниматель Ильгам Галин взял самоотвод. Еще несколько кандидатов, которых выдвигали местные отделения КПРФ, не прошли фильтр пленума. Например, партия отказала в поддержке башкирской активистке Рамиле Саитовой, экоактивистке Диане Демидовой, местному лидеру «Левого фронта» Дмитрию Чувилину и другим.

В рескоме вчера пояснили „Ъ“, что отсеяли большинство претендентов, потому что они состояли в партии менее года или их поддержали лишь в одном-двух местных отделениях. На сайте рескома сообщается, что все прочие претенденты или неверно оформили документы, или их «никто не знает даже на уровне республиканской организации, а что говорить об избирателях». Проведение партконференции КПРФ пикетировали несогласные с выдвижением Юнира Кутлугужина активисты. На плакатах «Кутлугужин плюс Галин» назывались «кандидатами от „Единой России“».

Делегаты конференции башкирского отделения «Справедливой России» в среду единогласно выдвинули руководителя регионального отделения с 2017 года Юрия Игнатьева. Директор охранного предприятия «Спартак», в прошлом сотрудник МВД и руководитель организаций, связанных с предпринимателем Артуром Хазигалеевым, Юрий Игнатьев в 2018 году избрался депутатом Курултая. Публичной деятельности при этом он не ведет. Вчера господин Игнатьев сообщил „Ъ“, что кроме него желающих идти от этой партии было много, но их кандидатуры не выносились на голосование конференции, так как у одних «не было политической программы», другим «было все равно, от какой партии выдвигаться», а третьи «были совсем неадекватные».

Партия «Зеленые» выдвинула своим кандидатом владелицу модельного агентства «Статус» Санию Тимасову, позиционирующую себя также как бьюти-блогер. Госпожа Тимасова — член «Партии роста». Но, как заявила вчера „Ъ“ глава регионального отделения «Зеленых» Руфина Шагапова, она близка к принципам партии «в душе», «как любая мама и любой здравомыслящий человек». В социальных сетях выдвижение Сании Тимасовой вызвало бурную реакцию после того, как она опубликовала свой предварительный слоган на выборах: «Я смогла поднять грудь после двух детей, смогу поднять с колен и республику». При этом, очевидно, не зная на тот момент об особенностях участия в выборах главы Башкирии, предпринимательница собиралась идти как самовыдвиженец.

От «Партии роста» хотела выдвигаться автор проекта «Школа блогеров» Евгения Куцуева, в последнее время активно критикующая республиканскую администрацию. Однако региональный совет партии решил своего кандидата не выдвигать, а поддержать врио главы Башкирии Радия Хабирова, которого выдвинула «Единая Россия». Руководитель регионального отделения партии, уполномоченный по защите прав предпринимателей Рафаиль Гибадуллин сказал вчера „Ъ“, что решение принималось «совместно с федеральным политсоветом партии». В партии решили, что не смогут пройти муниципальный фильтр, поэтому лучше поддержать «единого кандидата», а «выдвигать кого-то, чтобы просто попиариться», не захотели. «Плюс большая финансовая нагрузка. Чтобы выдвигаться на выборах главы, надо обладать серьезнейшими возможностями»,— заявил господин Гибадуллин («Партия роста», напомним, позиционирует себя как партия предпринимателей).

Для регистрации, которая завершится 20 июля, кандидаты должны собрать не менее 454 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов (5% от общего числа депутатов).

В субботу конференцию по выдвижению кандидатов проводит ЛДПР, в воскресенье — «Патриоты России». Ранее своего кандидата — блогера Владимира Кобзева — выдвинула «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Политолог Александр Кынев отмечает, что в Башкирии «очень высокий муниципальный фильтр», поэтому «ни один кандидат, кроме врио главы республики и специально подобранных ему спарринг-партнеров» этот фильтр не пройдет. В такой ситуации «список кандидатов — это игра в поддавки». «Как правило, спарринг-партнеры подбираются из неизвестных кандидатов, потому что чем менее человек неизвестен, тем меньше риск. Кандидат должен быть специфичен, его электоральная ниша — максимально узкой. Желательно, чтобы он был не серьезный и не имеющий отношения к политике, либо очень старый. Чем менее аполитичная сфера, в которой занят человек — тем лучше»,— отметил эксперт.

«Особых ожиданий от избирательной кампании у партий нет с учетом того, что Радий Хабиров неплохо стартовал, — отмечает глава фонда „Петербургская политика“ Михаил Виноградов.— Руководство республики, в свою очередь, хочет не стесняться подчеркнуто высоких процентов».

Политолог Сергей Маркелов согласен, что команда Радия Хабирова «решила минимизировать риски и не создавать интригу». «Решили пойти по сценарию референдума: жители республики должны будут выразить доверие или недоверие Радию Хабирову, поэтому конкурентов подбирают таким образом, чтобы они получили минимум голосов»,— заключил политолог.

Дарья Кучеренко, Наталья Павлова