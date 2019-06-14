«Нафтогаз» назвал абсурдным предложение о соглашении с «Газпромом»

Россия не хочет вести с Украиной переговоры о транзите газа «по справедливым правилам», заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он счел абсурдным предложение главы российского Минэнерго Александра Новака подписать мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом». Это соглашение, как считает господин Витренко, подразумевает, что «Нафтогазу» надо отказаться от $2,8 млрд, которые ему по решению суда должна выплатить российская компания.

«После того, как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для России эти переговоры (по газу.— “Ъ”) стали неинтересными. Похоже, что РФ ждет "переговорщиков", которые будут сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон»,— написал Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Как считает исполнительный директор «Нафтогаза», в случае мирового соглашения с «Газпромом» украинская компания «как минимум, "добровольно" откажется от $2,8 млрд, а как максимум, еще и вернется в статус должника по положению контракта "бери или плати" (более $80 млрд до конца 2019) за газ, отобранный в 2014–2015 годы (около $4 млрд)».

«И это все ради продолжения текущего контракта на транзит, на который, в интерпретации "Газпрома", мы согласимся вопреки решению арбитража и без как-либо обязательств со стороны "Газпрома" по объемам транзита. То есть, как только "Газпром" достроит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", он прекратит транзит через Украину, и мы по этому контракту не станем получать деньги. Абсурдное для нас "мировое соглашение", не так ли?» — добавил господин Витренко.

По его мнению, Россия «пытается обмануть» и Украину, и своих европейских партнеров. Исполнительный директор «Нафтогаза» выступил за прекращение строительства «Северного потока-2», а также за проведение «эффективного антимонопольного расследования» против «Газпрома». Юрий Витренко призвал готовиться к тому, что с 2020 года транзит газа через Украину прекратится.

Напомним, с января 2020-го истекает срок транзитного контракта «Газпрома» с «Нафтогазом Украины». Новый контракт планируется обсудить на трехсторонней встрече представителей России, Украины и Евросоюза. Она может состояться во второй половине сентября 2019-го.

Подробнее о планируемых переговорах читайте в публикации “Ъ”.