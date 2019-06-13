Новак заявил о готовности продлить контракт о транзите газа через Украину

Россия готова продлить транзитный контракт с Украиной на действующих условиях, сообщил министр энергетики Александр Новак после переговоров с зампредседом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. «Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова продолжать транзит газа через Украину и обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на действующих условиях на продление контракта»,— сказал господин Новак (цитата по ТАСС).

Министр назвал одно из условий перезаключения контракта — это урегулирование судебных претензий Украины к России. «С российской стороны, со стороны "Газпрома", предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения, то есть внесудебного урегулирования, которое позволило бы создать условия в том числе и для более конструктивных взаимоотношений в рамках последующих контрактов с 1 января 2020 года и на поставку, и на транзит газа»,— сказал господин Новак.

Он отметил, что Россия готова возобновить поставки газа на Украину — сейчас российский газ идет в страну реверсом, поэтому и обходится дороже. «По нашим оценкам, как озвучивал Миллер, "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителя Украины до 25% от сегодняшнего уровня»,— сказал министр.

Напомним, 1 января 2020 года истекает срок транзитного контракта «Газпрома» с «Нафтогазом Украины». «Газпром» готовится к возможным перебоям с поставками. По словам господина Новака, трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза может состояться во второй половине сентября. Главной темой встречи станет вопрос поставок и транзита через Украину после 2020 года.

О том, как российская компания готовится к прекращению поставок через Украину,— в публикации “Ъ”.