Отходы не пускают в Горный

Саратовские коммунисты провели митинг против строительства в поселке Горный Краснопартизанского района производственно-технологического комплекса по утилизации отходов I и II классов опасности. Активисты утверждают, что запланированное «РосРАО» предприятие заметно ухудшит экологическую обстановку в регионе. В правительстве обещают не принимать окончательных решений без одобрения общественности.

Вчера представители саратовского реготделения КПРФ провели митинг с требованием отказаться от планов по строительству предприятия по уничтожению отходов в Краснопартизанском районе Саратовской области.На мероприятие, по оценкам участников, пришли около 300 человек. Выступающие говорили о необходимости отказаться от строительства запланированного правительством РФ предприятия.

Инвестиционный проект «Создание производственно-технологического комплекса по утилизации отходов I и II классов опасности на базе ФКП „Горный“ в рамках национального проекта „Экология“ планирует реализовать ФГУП „Предприятие по обращению с радиоактивными отходами „РосРАО“». Согласно постановлению правительства РФ, подписанному главой кабинета министров Дмитрием Медведевым, предприятие мощностью 50 тыс. тонн в год должно быть построено к 2023 году. Ожидается, что за четыре года на производственно-технологический комплекс из федерального бюджета будет выделено 5,12 млрд руб.

ФКП «Горный», на базе которого планируется новое предприятие, занималось уничтожением запасов химического оружия в 2002–06 годах, после чего работы на объекте прекратились. В 2012 году появилось поручение президента РФ о необходимости вовлечения в хозяйственный оборот имущественного комплекса ­объекта.

В 2015 году ФКП перешло в распоряжение Минпромторга РФ. На следующий год ведомство, ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» и ООО «НПП „Платекс“» подписали соглашение о концепции проекта по созданию производства минеральных удобрений. Для его реализации было создано ООО «Специальная проектная компания «Горный». Ожидается, что инвестором завода минеральных удобрений станет китайская компания Wuhuan Engineering, которая готова вложить 91,95 млрд руб.

В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области уточнили, что земельный участок ФКП «Горный» будет поделен между двумя проектами. Переговоры по передаче части земли НПП «Платекс» сейчас ведутся на уровне Минпромторга РФ.

Проект строительства завода по утилизации отходов I и II классов опасности (вещества чрезвычайно высокой опасности и высокоопасные вещества) вызвал недовольство общественности. Сейчас на портале петиций Change.org ведется сбор подписей за запрет переработки опасных отходов. Против объекта за две недели высказались более 13 тыс. человек. «Экологическая ситуация в Саратовской области на сегодняшний день ужасающая, а в ближайшем будущем может стать еще хуже. Пока строительство не началось, у нас есть время привлечь общественное внимание к этой проблеме»,— пишут авторы обращения в Министерство здравоохранения РФ, «Росатом», «РосРАО», Министерство природных ресурсов и экологии России.

Первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков говорит, что предприятие «открыто для конструктивного взаимодействия». «В данном случае речь идет об обезвреживании, утилизации и переработке отходов, но ни в коем случае не о захоронении. Необходим общественный контроль со стороны экологов или общественников, которые в сопровождении сотрудников предприятия смогут посещать завод и отслеживать процесс переработки»,— отметил он. Председатель правительства области Александр Стрелюхин отметил, что «решение будет принято только после всестороннего рассмотрения и оценки мнения всех заинтересованных лиц, в первую очередь, жителей поселка Горный, жителей соседних районов и всей области».

Эколог Ольга Пицунова говорит, что на сегодняшний день основной проблемой является то, что нет понимания, что конкретно будут уничтожать на строящемся предприятии. «Общественникам об этом неизвестно, в министерстве природных ресурсов области неизвестно. Думаю, этого не знают даже те, кто собирается перечислять средства. Они просто выполняют программу. Что будут возить и как перерабатывать, никто не знает. В отсутствие информации предположения строятся по худшему сценарию, чего бы очень не хотелось. В область хотят завозить по 50 тыс. тонн ядовитых веществ в год, это, думаю, совершенно неправильно и лишает людей права на жизнь в нормальных с точки зрения экологии условиях»,— отметила госпожа ­Пицунова.

Сергей Петунин