Виноделы дегустируют туризм

Компания «Абрау-Дюрсо» бизнес-омбудсмена Бориса Титова намерена вложить 1 млрд руб. в строительство объектов туристической инфраструктуры. В настоящее время строится один отель. Руководитель компании Павел Титов допускает возможность открытия еще нескольких ресторанов и SPA-центра. Эксперты считают, что намерение «Абрау-Дюрсо» диверсифицировать бизнес логично, однако у компании могут возникнуть сложности, связанные с отсутствием аудитории, для которой предназначена строящаяся инфраструктура. Также может помешать отсутствие опыта в отельном бизнесе.



Кубанский производитель вина «Абрау-Дюрсо» заявил о намерении вложить 1 млрд руб. в строительство объектов туристической инфраструктуры в Краснодарском крае. В частности, речь идет об открытии нескольких ресторанов, гостиницы и SPA-комплекса.

«Пока мы занимаемся строительством одного отеля, но потенциально рассматриваем возможность открытия еще нескольких объектов гостеприимства»,— заявил президент винного дома «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Помимо этого планируются инвестиции в культурно-развлекательные программы курорта, в том числе обустройство досуговых локаций. В компании уточнили, что строительство уже ведется по запланированному графику. «Сейчас строительство отеля находится в завершающей стадии, после которой мы приступим к отделочным работам. Открытие четырехзвездочной гостиницы состоится в 2020 году. Это отель на 114 номеров, его запуск значительно расширит возможности курорта и позволит единовременно принимать большее число гостей. Современная архитектура отеля будет вписана в природный ландшафт»,— сказал представитель «Абрау-Дюрсо». Павел Титов отметил, что основной целью развития туристической инфраструктуры является продление пребывания туристов на территории Абрау.

Соглашение о строительстве отеля было подписано на экономическом форуме в Сочи в 2018 году. В настоящее время на территории Абрау-Дюрсо функционирует три отеля, усадьба, несколько мини-гостиниц и гостевых домов.

ЗАО «Абрау-Дюрсо» зарегистрировано в ноябре 2001 года с уставным капиталом 182 млн руб. Компания находится в управлении ПАО «Абрау-Дюрсо». Бенефициаром является бизнес-омбудсмен Борис Титов. Основной вид деятельности — производство вина из винограда. Прибыль компании за 2017 год составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 600 млн руб. Другое юрлицо, ООО «Абрау-Дюрсо», занимается выращиванием винограда. Компания зарегистрирована в августе 1999 года, владельцем также является Борис Титов. Прибыль компании за 2017 год составила 8,7 млн руб., чистый убыток — 28,3 млн руб.

Представитель Общественного совета Федерального агентства «Ростуризм» Дмитрий Богданов считает, что отель будет пользоваться спросом. «Хороших объектов в крае не так много, их точно не хватает. Запрос есть, любая хорошо развитая инфраструктура нужна и будет иметь спрос»,— считает господин Богданов.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что потребитель такого сервиса отсутствует как класс. «Место пользуется популярностью только как дегустационное мероприятие, попросту экскурсия. Люди, которые купили путевку в Анапу или Геленджик, не будут платить за проживание дважды. Средний чек не растет уже три года, то есть туристы не готовы платить больше. Какую-то аудиторию отель соберет, но опять-таки это будут поездки на выходные, особенно в низкий сезон, и основной аудиторией станут жители региона»,— сказал господин Ромашкин.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев говорит, что намерение «Абрау-Дюрсо» диверсифицировать бизнес логично, при этом эксперт отмечает, что туристический бизнес для компании — непрофильный вид деятельности. «Этот бизнес требует определенного опыта, наработок, наличия профессиональных кадров на всех уровнях — от консьержа до директора. И хотя даже в условиях нынешнего снижения доходов населения многие туристические объекты в стране не просто успешно функционируют, принося прибыль, но и расширяются, стоит иметь в виду, что для виноделов эта задача может оказаться непростой. Не исключено, что именно по этой причине „Абрау-Дюрсо“ пока не спешит начинать строительство новых объектов, предпочитая доделать уже начатое и, запустив эти объекты в работу, обкатать технологии управления новым для них бизнесом, чтобы изучить все подводные камни»,— говорит эксперт.

Елена Рыжкова