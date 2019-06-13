Директор сети аптек «Радуга» добровольно заплатит кредиторам 174,9 млн рублей

Свердловский арбитражный суд удовлетворил заявление директора екатеринбургской аптечной сети «Радуга» Анны Клименко о готовности добровольно погасить 174,9 млн руб. долга перед кредиторами. По определению суда, у госпожи Клименко есть 20 рабочих дней, чтобы перечислить деньги на счета кредиторов компании — совладельца «Атриум Палас Отеля» Владимира Титова, МИФНС № 32 по Свердловской области и ООО «Фарм-Магнат».

16 апреля суд признал ООО «Группа компаний “Радуга”» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. При этом арбитражный управляющий банкрота Вадим Шушунов потребовал привлечь к субсидиарной ответственности депутата свердловского заксобрания Александра Серебренникова и директора ГК «Радуга» Анну Клименко на сумму 174,9 млн руб. В качестве меры обеспечения суд наложил арест на недвижимость, транспорт и доли в ряде компаний, принадлежащих господину Серебренникову и госпоже Клименко. Господин Серебренников также обратился в суд с предложением добровольно погасить долг ГК «Радуга» перед кредиторами. Суд планирует рассмотреть его заявление 11 июля.

По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, руководитель, учредитель и любое лицо вправе добровольно погасить задолженность банкрота перед включенными в реестр кредиторами. Так, после окончания расчетов суд прекращает производство по делу о банкротстве. «Расчету с кредиторами обычно сопутствуют несколько моментов: перспектива привлечения к уголовной ответственности по банкротным основаниям, заинтересованность в “спасении” компании с хорошей кредитной историей для дальнейшей деятельности, а также усиленное давление со стороны кредиторов и работа на парализацию бизнес-деятельности других проектов учредителей. В случае с ГК «Радуга» все три фактора могли сыграть свою роль»,— пояснил юрист.