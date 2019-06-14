ВЭБ.РФ отправится на курорт

Девелоперу отеля «Сочи Плаза», который планировалось сдать к Олимпиаде 2014 года, грозит банкротство. С соответствующим заявлением намерен обратиться ВЭБ.РФ, выделивший на строительство почти 2,5 млрд руб. Ранее объект был связан с братьями Ахмедом и Магомедом Билаловыми, покинувшими Россию после обвинений в срыве графика ввода олимпийских объектов.

О том, что ВЭБ.РФ намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Сочи Плаза», говорится в уведомлении на портале «Федресурс». В ВЭБ.РФ заявили “Ъ”, что это стандартный шаг при работе с просроченной задолженностью. Собеседник “Ъ”, знакомый с ВЭБ.РФ, поясняет, что решение было принято в рамках правовой очистки всех объектов корпорации для защиты интересов банка от других кредиторов.

«Сочи Плаза» выступает девелопером одноименного гостиничного комплекса в Центральном районе Сочи на территории гостиницы «Москва». Площадь объекта должна была достичь 48 тыс. кв. м, на которых планировалось разместить 336 номеров, развлекательный центр и пр. Инвестиции в проект оценивались в 3 млрд руб. Объект планировалось открыть к ноябрю 2013 года под брендом Courtyard by Marriott. Но строительство так и не завершилось.

По данным ЕГРЮЛ, 37,74% «Сочи Плаза» контролирует ОАО «Гостиница "Москва"», принадлежащее мэрии Сочи. Еще 62,25% ранее владела британская Comrink Propery Holding Inc. Эту компанию связывали с «НББ-девелопмент», подконтрольной структурам братьев Ахмеда и Магомеда Билаловых. В начале 2013 года президент РФ Владимир Путин поручил уволить Ахмеда Билалова с поста вице-президента Олимпийского комитета России из-за срыва графика строительства олимпийских объектов и нецелевого использования кредитов ВЭБ.РФ. Позднее братья Билаловы стали фигурантами нескольких уголовных дел и покинули Россию.

В январе 2018 года владельцем 62,25% «Сочи Плаза» стало АО «Фортеинвест». Бенефициаром этой компании, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выступает Владимир Захаров. Он же указан в качестве совладельца и президента АО «Макслевел». Эта компания развивает одноименную сеть магазинов по продаже элитной сантехники, кухонь, мебели и плитки. Представитель «Фортеинвеста» отвечать на вопросы “Ъ” отказался. Связаться с самим господином Захаровым не удалось.

На сайте самого «Сочи Плаза» сказано, что строительство комплекса продолжается. Один из консультантов рынка недвижимости заявил “Ъ”, что открытие объекта планируется на конец 2019 года. По его словам, проект полностью находится в залоге у ВЭБ.РФ. Как следует из материалов Арбитражного суда Москвы, в 2012 году банк выдал на строительство гостиницы «Сочи Плаза» в рамках кредитного договора 2,43 млрд руб. В апреле 2016 года ВЭБ.РФ добился взыскания задолженности по этому соглашению на сумму 466,2 млн руб.

Партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак объясняет, что ВЭБ.РФ вправе обращаться с заявлением о банкротстве своих должников без предварительного «просуживания» задолженности. Он предполагает, что намерение может быть связано с провалом переговоров об урегулировании задолженности или выходом длительности просрочки за установленные внутренними документами банка сроки. Нельзя исключать и того, что банк пытается надавить на должника угрозой банкротства с целью достижения выгодных условий погашения, заключает юрист.

Александра Мерцалова