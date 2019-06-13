ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году

В связи с усилением мировых торговых споров Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году. Согласно ежемесячному отчету организации, рост мирового спроса на нефть составит 1,14 млн баррелей, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза.

В документе уточняется, что добыча нефти странами ОПЕК снизилась в мае на фоне принятия американских санкций против Ирана и влияния пакта о сокращении производства. Суточный объем добычи сократился на 236 тыс. баррелей, до уровня 29,88 млн баррелей.

На фоне прогноза ОПЕК цены на нефть сократили подъем на торгах. По состоянию на вечер четверга, 13 июня, цена за баррель нефти Brent составила $61,34.

Подробнее о ситуации на рынке нефти читайте в материале “Ъ” «Нефти ограничили и спрос, и предложение».