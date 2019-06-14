Налет на добавленную стоимость

Правительство РФ пытается стимулировать авиакомпании регистрировать импортные самолеты в российском реестре. Теперь такие борта смогут получить бессрочное право на нулевую ставку НДС. Но параллельно сохраняется лазейка и для самолетов, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, на которые сейчас приходится 95% российского парка. Для таких судов сделано исключение до 2023 года — источники “Ъ” полагают, что оно может быть неоднократно продлено. Собеседники “Ъ” и эксперты считают такой подход разумным компромиссом: введение НДС на импорт самолетов остановило бы обновление парка российских авиакомпаний.
Правительство одобрило обнуление НДС на самолеты иностранного производства, если те после ввоза на территорию России будут занесены в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ. Поправки в Налоговый кодекс разработаны Минфином, они обсуждаются с декабря прошлого года.
С 2010 года в России действует режим временного ввоза иностранных судов, согласно которому все иностранные самолеты, эксплуатируемые в России, не облагаются НДС. Режим действовал до 2020 года. В Минпромторге и Минтрансе в апреле заявляли о нецелесообразности продления временного режима, что вызывало опасения авиаперевозчиков. Налог в размере 20% при стоимости нового судна около $50 млн повысил бы расходы на обновление парка на $10 млн, что вынудило бы большинство перевозчиков отказаться от новых самолетов.
«При марже 1,5% у наиболее успешных российских авиакомпаний НДС 20% убил бы всю экономику при приобретении новых бортов»,— уверен собеседник “Ъ” в отрасли.
«Сегодня в российских авиакомпаниях эксплуатируется существенная доля иностранных самолетов, и зарегистрированы они за рубежом. Эту ситуацию мы намерены исправить»,— пояснил логику действий правительства премьер Дмитрий Медведев. Росавиация уже несколько лет пытается склонить авиаперевозчиков к перерегистрации самолетов. Служба недовольна тем, что на практике не контролирует качество технического обслуживания, поскольку основной контроль над соответствием типовой конструкции и поддержанием летной годности возложен на страну регистрации. Кроме того, лизинговые платежи за самолеты, которые для российских авиакомпаний составляют около $3 млрд в год, проходят через иностранные юрисдикции. По данным Росавиации, около 95% эксплуатируемых в России судов зарегистрированы на Бермудах и в других иностранных юрисдикциях.
В этом же законопроекте Минфина записано аналогичное обнуление НДС для бортов, зарегистрированных в реестрах стран, с которыми у России подписаны международные договоры. В частности, у России подписаны соглашения с Бермудскими островами, где зарегистрирована значительная часть эксплуатируемого в РФ парка. Эта норма действует до 1 января 2023 года. Фактически авиакомпании, как и прежде, смогут импортировать самолеты без уплаты НДС на временной основе. Собеседники “Ъ” на рынке полагают, что такой режим может быть еще неоднократно продлен.
В авиакомпаниях не стали комментировать этот вопрос.
Зарубежные лизингодатели отказываются регистрировать суда в реестре РФ, так как нормы летной годности в РФ отличаются от международных, и вновь сдать самолеты в лизинг по истечении срока контракта практически невозможно, объясняют источники “Ъ” в отрасли.
Законопроект также обнуляет ставку НДС на ввозимые в РФ авиадвигатели и комплектующие для производства российских самолетов и на сами эти самолеты. Поправки в первую очередь затронут производящийся сегодня в России SSJ 100 (на 75% состоит из иностранных комплектующих) и перспективный МС-21.
«Мы расширяем поддержку отечественного авиастроения. От обложения НДС будет освобождаться ввоз авиадвигателей, запасных частей и комплектующих, опытных образцов, которые необходимы для испытания гражданских самолетов. Это позволит снизить издержки авиастроителей»,— сказал Дмитрий Медведев. В ОАК считают, что изменения положительно скажутся на реализации ряда ключевых программ корпорации и повысят конкурентоспособность отечественного производства.
Источник “Ъ” в одной из лизинговых компаний считает обнуление ставок для российских самолетов существенным шагом, который снизит как цену готового самолета, так и сумму выплачиваемых авиакомпаниями лизинговых платежей. «Больше на экономику эксплуатации российских самолетов может повлиять только снижение цен на авиакеросин»,— считает он.
«Значительную пользу от поправки получит "Аэрофлот", количество российских самолетов в парке которого будет только увеличиваться»,— говорит он. Сегодня в парке «Аэрофлота» 49 российских SSJ 100, осенью прошлого года авиакомпания подписала с ГСС соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ 100 до 2026 года. Перевозчик также закупит 85 среднемагистральных МС-21, серийное производство которых еще не налажено.
Глава Infomost Борис Рыбак считает обнуление ставки НДС для самолетов, несмотря на их регистрацию в иностранных реестрах, на ближайшие три года логичным решением. С учетом продолжающегося роста объема перевозок и существующего национального проекта повышения мобильности населения лишать перевозчиков возможности обновления парка нельзя, говорит эксперт.
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