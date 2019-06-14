Налет на добавленную стоимость

Правительство РФ пытается стимулировать авиакомпании регистрировать импортные самолеты в российском реестре. Теперь такие борта смогут получить бессрочное право на нулевую ставку НДС. Но параллельно сохраняется лазейка и для самолетов, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, на которые сейчас приходится 95% российского парка. Для таких судов сделано исключение до 2023 года — источники “Ъ” полагают, что оно может быть неоднократно продлено. Собеседники “Ъ” и эксперты считают такой подход разумным компромиссом: введение НДС на импорт самолетов остановило бы обновление парка российских авиакомпаний.

Правительство одобрило обнуление НДС на самолеты иностранного производства, если те после ввоза на территорию России будут занесены в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ. Поправки в Налоговый кодекс разработаны Минфином, они обсуждаются с декабря прошлого года.

С 2010 года в России действует режим временного ввоза иностранных судов, согласно которому все иностранные самолеты, эксплуатируемые в России, не облагаются НДС. Режим действовал до 2020 года. В Минпромторге и Минтрансе в апреле заявляли о нецелесообразности продления временного режима, что вызывало опасения авиаперевозчиков. Налог в размере 20% при стоимости нового судна около $50 млн повысил бы расходы на обновление парка на $10 млн, что вынудило бы большинство перевозчиков отказаться от новых самолетов.

«При марже 1,5% у наиболее успешных российских авиакомпаний НДС 20% убил бы всю экономику при приобретении новых бортов»,— уверен собеседник “Ъ” в отрасли.

«Сегодня в российских авиакомпаниях эксплуатируется существенная доля иностранных самолетов, и зарегистрированы они за рубежом. Эту ситуацию мы намерены исправить»,— пояснил логику действий правительства премьер Дмитрий Медведев. Росавиация уже несколько лет пытается склонить авиаперевозчиков к перерегистрации самолетов. Служба недовольна тем, что на практике не контролирует качество технического обслуживания, поскольку основной контроль над соответствием типовой конструкции и поддержанием летной годности возложен на страну регистрации. Кроме того, лизинговые платежи за самолеты, которые для российских авиакомпаний составляют около $3 млрд в год, проходят через иностранные юрисдикции. По данным Росавиации, около 95% эксплуатируемых в России судов зарегистрированы на Бермудах и в других иностранных юрисдикциях.

Впрочем, на практике массовая перерегистрация новых самолетов, ввозимых в Россию, маловероятна.

В этом же законопроекте Минфина записано аналогичное обнуление НДС для бортов, зарегистрированных в реестрах стран, с которыми у России подписаны международные договоры. В частности, у России подписаны соглашения с Бермудскими островами, где зарегистрирована значительная часть эксплуатируемого в РФ парка. Эта норма действует до 1 января 2023 года. Фактически авиакомпании, как и прежде, смогут импортировать самолеты без уплаты НДС на временной основе. Собеседники “Ъ” на рынке полагают, что такой режим может быть еще неоднократно продлен.

В авиакомпаниях не стали комментировать этот вопрос.

Зарубежные лизингодатели отказываются регистрировать суда в реестре РФ, так как нормы летной годности в РФ отличаются от международных, и вновь сдать самолеты в лизинг по истечении срока контракта практически невозможно, объясняют источники “Ъ” в отрасли.

Законопроект также обнуляет ставку НДС на ввозимые в РФ авиадвигатели и комплектующие для производства российских самолетов и на сами эти самолеты. Поправки в первую очередь затронут производящийся сегодня в России SSJ 100 (на 75% состоит из иностранных комплектующих) и перспективный МС-21.

«Мы расширяем поддержку отечественного авиастроения. От обложения НДС будет освобождаться ввоз авиадвигателей, запасных частей и комплектующих, опытных образцов, которые необходимы для испытания гражданских самолетов. Это позволит снизить издержки авиастроителей»,— сказал Дмитрий Медведев. В ОАК считают, что изменения положительно скажутся на реализации ряда ключевых программ корпорации и повысят конкурентоспособность отечественного производства.

Источник “Ъ” в одной из лизинговых компаний считает обнуление ставок для российских самолетов существенным шагом, который снизит как цену готового самолета, так и сумму выплачиваемых авиакомпаниями лизинговых платежей. «Больше на экономику эксплуатации российских самолетов может повлиять только снижение цен на авиакеросин»,— считает он.

По словам источника “Ъ”, НДС на российские самолеты сегодня закладывается авиакомпаниями в цену билета: обнуление налога позволит снизить цену билетов на 5% или увеличить прибыль авиакомпании.

«Значительную пользу от поправки получит "Аэрофлот", количество российских самолетов в парке которого будет только увеличиваться»,— говорит он. Сегодня в парке «Аэрофлота» 49 российских SSJ 100, осенью прошлого года авиакомпания подписала с ГСС соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ 100 до 2026 года. Перевозчик также закупит 85 среднемагистральных МС-21, серийное производство которых еще не налажено.

Глава Infomost Борис Рыбак считает обнуление ставки НДС для самолетов, несмотря на их регистрацию в иностранных реестрах, на ближайшие три года логичным решением. С учетом продолжающегося роста объема перевозок и существующего национального проекта повышения мобильности населения лишать перевозчиков возможности обновления парка нельзя, говорит эксперт.

Герман Костринский