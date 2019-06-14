«Киномакс» не смог зарегистрировать долю в помещениях общего пользования ТРК «Столица»

ООО «Киномакс-Пермь» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением к краевому управлению Росреестра. Общество требовало признать незаконным отказ в регистрации права долевой собственности на имущество общего пользования.

«Киномакс-Пермь» является совладельцем ТРК «Столица» (Мира, 41/1), ему принадлежат помещения площадью 2,2 тыс. кв. м.

Как следует из материалов дела, в ноябре прошлого года в ЕГРН была внесена запись о постановке на учет бесхозяйного объекта недвижимости — помещений общего пользования общей площадью 5,1 тыс. кв. м. Тогда же ООО «Киномакс-Пермь» обратилось в управление Росреестра с заявлением о регистрации доли, но получило отказ. В ведомстве ссылались на то, что регистрация права собственности на помещения общего пользования возможна на основании заявлений собственников помещения здания в соответствии с требованиями ст. 18 Закона о регистрации недвижимости, уплаты государственной пошлины, представления документа-основания возникновения права собственности, которым установлен размер доли в праве собственности.

Суд посчитал, что у управления Росреестра действительно не было оснований рассматривать обращение совладельца ТРЦ, поскольку оно было составлено в свободной форме и соответствовало требованиям, утвержденным минэкономразвития. В удовлетворении заявления ООО «Киномакс-Пермь» суд первой инстанции отказал.

Как пояснил „Ъ-Прикамье“ гендиректор УК «Столица» Константин Копытов, помещения общего пользования по факту не являются бесхозяйными. «Все собственники помещений в ТРК могут оформить права долевой собственности на помещения общего пользования пропорционально своим объектам недвижимости. Мы видели эту выписку от ноября прошлого года. Но то, что в ней указано, не соответствует действительности — ни площадь, ни конфигурация помещений общего пользования. Это можно привести в соответствие, но необходимо консолидированное решение собственников»,— добавил он.