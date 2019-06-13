Краевые власти нашли замену фестивалю «KAMWA»

Список площадок летних событий фестиваля «Пермский период. Новое время» пополнится пространством завода имени Шпагина и архитектурно-этнографическим музеем «Хохловка». Об этом на заседании краевого правительства рассказал вице-премьер Антон Клепиков. По его словам, в Хохловке запланированы около 7 больших массовых мероприятий, среди них: «Троицкие гуляния», «Экопикник», «Этнофестиваль», «Большие манёвры на Хохловских холмах».

По информации газеты «Новый компаньон», 27 и 28 июля — в Хохловке состоится фестиваль «Seasons». В концертной программе примут участие «Сансара», Алина Орлова, Дельфин, новый проект Олега Нестерова Zerolines, «Твоё далёко», ОQJAV («Окуджав»), «Наадя», Zventa Sventana и другие музыканты, в том числе пермские. Как отмечает «Новый компаньон», ранее 27-28 июля традиционно проходил международный фестиваль «KAMWA», закрытый в прошлом году. Бюджет «Seasons», по информации издания, сопоставим с бюджетом «KAMWA».

Руководитель проектного офиса «Завод Шпагина» Вера Цыпуштанова рассказала, что на Заводе Шпагина до конца года запланировано проведение 47 мероприятий. Среди них автомобильный фестиваль, фестиваль уличного кино и еды, фестиваль «Гений места». Ожидается, что эти события посетят около 100 тыс. человек. По словам госпожи Цыпуштановой, с начала года на Заводе имени Шпагина состоялось 11 мероприятий, в которых приняли участие 32 тыс. человек.

По словам Антона Клепикова также мероприятия в рамках фестиваля пройдут на Пермской эспланаде и набережной Камы. Летние фестивальные события на эспланаде стартуют в день молодежи 23 июня. В этот день состоится концерт лучших номеров, представленных Пермским краем на всероссийской студенческой весне и краевой кубок по баскетболу 3 на 3. В муниципалитетах края в рамках Пермского периода состоятся фестивали: «Небесная Ярмарка» (Кунгур), «Тайны горы Крестовой» (Губаха), «Огни Гефеста» (Соликамск) и «Оса – акватория Беринга», «Строгановская регата» (Усолье), «Зов Пармы» (Чердынь).

Всего, по словам господина Клепикова, в рамках фестиваля в этом году планируется провести 220 событий. Ожидается, что их посетят примерно 2,5 тыс. человек. Для сравнения в 2018 году события фестиваля посетили 1,8 тыс. человек.