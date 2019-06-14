Первоклассники доросли до суда В Екатеринбурге возбуждено шесть дел по факту подделки документов для приема в школы

В мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении родителей, сделавших фиктивные справки о регистрации своих детей в районе, где находятся хорошие школы. Документы были необходимы для зачисления первоклассников. Всего в городе было возбуждено шесть уголовных дел по этому факту. Нарушения были выявлены на фоне проблем со свободными местами в школах Екатеринбурга.



Прокуратура Свердловской области сообщила о направлении в судебный участок №2 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга уголовного дела по факту использования заведомо подложного документа (ст.327 УК РФ) — свидетельства о регистрации по месту пребывания. «Уголовное дело в отношении родителя несовершеннолетнего (его фамилия не раскрывается.— “Ъ-Урал”), предъявившего поддельное свидетельство в одну из школ, направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб., либо обязательные и исправительные работы, либо арест»,— пояснили в надзорном ведомстве.

Прокурорская проверка проводилась совместно со специалистами отдела по вопросам миграции ОП №9 УМВД Екатеринбурга. В ее рамках проверялись документы, поданные родителями в школы Верх-Исетского района Екатеринбурга. Среди них было выявлено четыре заявления в школы №11, 23, 25 и 69, которые имели признаки подделки и никогда не выдавались правоохранительными органами. Трое родителей лично предоставили документы, один — через отдел приема и выдачи документов МКУ «Центр муниципальных услуг». Два аналогичных факта были установлены в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Всего возбуждено шесть уголовных дел по факту использования фиктивных справок. В других районах города проверки еще идут.

Зачисление в первые классы школ Екатеринбурга на 2019/20 учебный год проводилось 1 февраля. Тогда возникли традиционные проблемы с электронной регистрацией через портал госуслуг: многие родители жаловались, что не могут отправить данные о будущих первоклассниках. Кроме того, острая нехватка мест обнаружилась в школах микрорайона Академический, который сейчас в активной стадии строительства жилья. Например, местная школа №181 вмещает 830 детей, а по факту в ней будут учиться 1,6 тыс.

По итогам приемной кампании в первые классы в 2018 году в Екатеринбурге под уголовное преследование попали девять родителей. В отношении одного из них уголовное дело было прекращено в связи с «деятельным раскаянием», а остальные получили штрафы в пределах 30 тыс. руб. В текущем году, отмечают в правоохранительных органах региона, уголовных дел может стать больше: сейчас в школах стали выявлять поддельные прививочные сертификаты у школьников.

Игорь Лесовских