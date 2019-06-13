На Кубани откроется Центр экологического просвещения

На базе заповедника «Утриш», располагающегося на полуострове Абрау вблизи Анапы, откроется Центр экологического просвещения «Жемчужина». Он будет ориентирован на проведение экологических экскурсий, развитие познавательного туризма и работу по экопросвещению, сообщили в администрации края.

В региональном минкурортов добавили, что после открытия Центра, заповедник сможет предложить туристам, ученым, волонтерам и студенческим группам временное размещение прямо на территории природного объекта. Это позволит им проводить необходимые исследования на месте.

Официальное открытие Центра состоится 14 июня.

Василий Хитрых