В 2006 году, в самый разгар антиглобалистского движения, на "Оскар" номинировался фильм режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Вавилон". Действие картины развивается параллельно в Марокко, Мексике и Японии, и сначала вроде бы непонятно, какое отношение имеют друг к другу события, происходящие в самых разных концах света. Но потом они оказываются более чем взаимосвязаны. Эту киноленту я вспомнил, путешествуя по дорогам Испании на спроектированных для Америки японских кроссоверах.

Дмитрий Гронский

Да еще с российскими номерами, кстати. Будете в тех краях, сразу обратите внимание на людей, которые в городах машут вам с обочин. Это всевозможные беженцы и всякие местные обездоленные, которые зарабатывают тем, что "держат" вам парковочное место и потом помогают на нем поровнее встать. Когда я спросил по-английски смуглого гражданина, сколько я ему должен за услугу, он по-русски ответил: "Сам реши, сколько не жалко". Потому что у молдаван, а он приехал в Валенсию именно из этой замечательной страны, с россиянами общее прошлое. А значит, можно без рвачества, по-соседски.

Фото: INFINITI

Да, Валенсия. Город основали римляне в I веке н. э. За два века своего существования город успел побывать и центром провинции великой империи. И частью государства мавров. И самостоятельным княжеством - до вхождения в объединенное Испанское королевство. Здесь можно обнаружить самые разные достопримечательности, от средневековых ворот и храмов до Города искусства и наук - современного выставочного комплекса, возведенного в конце девяностых по проекту знаменитого зодчего Сантьяго Калатравы. Архитектура спорная, издали комплекс похож на скелет кита, который мы видели в фильме "Левиафан", но кому-то такое, безусловно, нравится. Я не знаю, устраивались ли в Валенсии какие-то общественные слушания, прежде чем возвести посреди города этот "Город", но то, что проектировщики автомобилей просто вынуждены ориентироваться на потребителя, сомнений не вызывает.

Уникальная форма капота QX50 напоминает створку морской раковины. Он имеет удлинения по бокам с заходом на среднюю линию кузова и сливается с передними стойками кузова, благодаря чему визуально выглядит еще длиннее. Фото: INFINITI

В Испании есть платные дороги, и проезд по ним недешев. 100 км пути могут стоить 7-10 евро. Поэтому, планируя маршрут, иногда имеет смысл проложить его вне таких магистралей. В этом случае он окажется не только бесплатным, но и более живописным. Паркуясь в городе, следует обращать внимание на разметку. Она тут может быть белой, синей, оранжевой и даже зеленой. По цвету можно определить возможность парковки и ее стоимость. Допустимая норма алкоголя в крови - 0,5 промилле. Но это только для опытных водителей. Если ваш стаж менее двух лет, то для вас норма - 0,3 промилле.

Ключевой момент

Уверен, что не только я обращал внимание, насколько хорошо герои голливудских фильмов знают историю отечественного автопрома. "У него тогда был Ford Thunderbird 1959 года", или вот: "В отцовском гараже я взял Mustang 65-го". Дата выпуска была очень важной информацией, потому что машины и внешне, и в плане техники менялись каждый год, особенно в 1950-е, в годы так называемого "аэрокосмического стиля", когда на автомобилях было принято городить кили, как у авиалайнеров. Я, признаться, так и не могу понять, как это работало с точки зрения маркетинга и как на подобную практику не обижались покупатели. Ведь, казалось бы, ты купил себе машину, а уже в следующем году она у тебя становится как бы старой, моделью предыдущего поколения.

Фото: INFINITI

Фото: INFINITI

Водитель или пассажиры теперь могут открыть дверь багажного отделения, даже когда его руки заняты. Больше не нужно искать брелок по карманам и нажимать кнопки. Фото: INFINITI

Но мы в Старом Свете, а не в Америке, и нынче все в автомобильном мире устроено несколько иначе, в чем я еще раз убедился, прокатившись на обновленном Infiniti QX60. Двигатель этой большой семиместной машины теперь развивает не 262, а целых 283 л. с. У модели новая отделка противотуманных фар, а также на кузове появилась эмблема, свидетельствующая о полном приводе. Внутри теперь отделка деревом присутствует во всех комплектациях. А новым восьмидюймовым дисплеем теперь можно управлять как смартфоном - самому перетаскивать в главное меню иконки тех функций, которыми ты пользуешься чаще всего. И еще багажник теперь можно открыть "пинком" ноги под задний бампер, а внешние зеркала заднего вида теперь автоматически затемняются.

Да, и вот, чуть не забыл - у Infiniti QX60 ключ нового дизайна. Одно время была мода делать ключи от автомобилей размером и формой с кредитную карту, дескать, все равно машина заводится кнопкой. Но потом от этого отказались, потому что такой ключ сложно найти. Знаете, как в тех же голливудских фильмах - героини любят в отчаянии высыпать все содержимое своей сумочки на асфальт.

Но если подвести итог, то можно сказать, что эти косметические изменения хоть и освежили облик автомобиля, но все равно оставили его немного "олдскульным" - взять хотя бы те же деревянные панели в салоне или такой американский анахронизм, как ножная педаль стояночного тормоза. И особенно это заметно на фоне совсем свежих моделей Infiniti - QX50 и QX80. И по дизайну, и по материалам, и по качеству подгонки деталей это премиальные машины уже дня завтрашнего, а по QX60 заметно, что не за горами тот день, когда модель отправится на покой.

Валенсийская паэлья

Некоторые источники утверждают, что в настоящей валенсийской паэлье - а родиной знаменитого блюда считается именно этот город - должен обязательно присутствовать кролик. Но многие этому не верят, отказываются потреблять в пищу зайцев - и правильно делают. В том числе потому, что, живя рядом с морем, надо питаться рыбой и морепродуктами. Поэтому на сковородку, кроме риса, подкрашенного шафраном, надо класть до восьми видов рыб, а сверху - для красоты и для того, чтобы было чем заняться, - водрузить больших креветок и лобстера. Впрочем, возможны варианты с птицей или все с тем же кроликом. Ведь в дословном переводе с латыни patella - это "сковорода". И положить на нее можно все, что вы сочтете нужным.

Фото: INFINITI

Характерные светодиодные фары Infiniti, по форме напоминающие глаз человека, пристально "смотрят" на окружающих. За счет использования тройных световодов в верхней части фар они обеспечивают лучшую освещенность дороги вне зависимости от положения водительского сиденья. Фото: INFINITI

Глядим свысока

Когда десять лет назад марка BMW представила довольно странный автомобиль - 5-er GT, я спросил одного из топов компании: "Ваша машина для путешествий построена на платформе короткобазной "семерки", так почему вы не назвали ее "семеркой", что априори повысило бы ее класс и цену?" - "Вы знаете, у BMW 7-й серии особенные покупатели, которые сильно отличаются от тех, кто может позволить себе 5-ю серию. Они могут нас просто не понять с такой "семеркой"".

Вот и у Infiniti QX80, как я себе это представляю, должны быть особенные владельцы. И дело тут не только и не столько в деньгах. Они, как мне кажется, должны с негодованием отвергать в отелях кровати queen size, например, потому, что они узкие. Я сам отметил, что даже к будке на платной дороге ты подъезжаешь особенным образом и смотришь на работника сверху вниз. Во всех смыслах. А когда в порту города Гандия мы остановились у кафе с названием Marinit и начали фотографировать вывеску, стилизованную под круг в прямоугольнике Martini, работники заведения, казалось, были готовы бэтменами взмыть на крышу, чтобы немедленно демонтировать этот неприглядный факт эксплуатации знаменитого бренда.

Фото: INFINITI

На QX50 применены уникальные углубленные ручки дверей, гармонирующие с рельефной линией кузова. Эти ручки не только придают автомобилю целостный вид, но и повышают его функциональность, поскольку такими ручками удобно пользоваться человеку с любым размером кисти. Фото: INFINITI

Но мы не стали звонить в полицию. Мы лишь осмотрели свою машину со стороны. Огромные сверкающие колесные диски - их диаметр, кажется, больше, чем штурвалы рыболовецких шхун, зашвартованных у причала. По сравнению с моделью предыдущего поколения внедорожник выглядит более монументально: капот стал выше, фары тоже, и смотрят они гордо вперед, а не "опущены долу", решетка теперь не наклонена, а отвесно идет сверху вниз, как стенка того самого причала. И еще поясная линия - чуть не написал "ватерлиния" - теперь строгая и абсолютно прямая, она расположена тоже выше. В салоне - ближневосточная роскошь, недаром премьера модели состоялась на автосалоне в Дубае. Мавры тысячелетней давности, может, и не родственники нынешних саудитов, но они, безусловно, оценили бы вот эти светлые кресла с ромбовидной прострочкой. И плавность хода - этому аспекту в QX80 нового поколения уделено особое внимание: для автомобиля даже шины другие выбрали, более мягкие, из-за чего огромный внедорожник теперь не едет - парит аки ковер-самолет.

Фото: INFINITI

Изо всех сил

В Валенсии нам довелось жить в отеле Las Arenas - самом роскошном курортном заведении города. В фойе - исторические черно-белые фото, иллюстрирующие, как сто с лишним лет назад появилось и после приобретало респектабельность это место. Рядом пляж, чуть поодаль - портовые лабазы в стиле ар-деко. Еще дальше - мачты и огромные краны грузового порта. Вся эта картинка, сочетающая в себе красоту, роскошь и технологии, - отличный фон для Infiniti QX50, гармонично вписавшегося под пальмы возле помпезного Las Arenas.

В разработку этой совсем новой модели компания вложила все силы, которые имелись в ее распоряжении, а может быть, даже больше. Взять хотя бы двигатель VC-Turbo - первый в мире серийный силовой агрегат с переменным объемом камеры сгорания. Не вдаваясь в технические подробности, можно сказать, что в зависимости от дорожной ситуации автомобиль может расходовать свои силы то как спринтер, то как стайер. В нужный момент выдавая мощность, сравнимую с отдачей V6, а в "ненужный", расходуя топливо, как "четверка" - собственно, у мотора и есть четыре цилиндра. Сегодня, когда весь автомобильный мир увлечен машинками на батарейках, заниматься усовершенствованием ДВС - настоящий подвиг. Или взять дизайн. Казалось бы, такие острые грани на кузове сегодня мало кто из дизайнеров решится делать, но кто посмеет сказать, что итог получился не гармоничным? К слову, коэффициент аэродинамического сопротивления у Infiniti QX50 составляет 0,32 - это один из лучших показателей в сегменте SUV. А многие ли конкуренты в классе решились поставить свою машину на 20-дюймовые колеса? А еще QX50 - единственный кроссовер с системой активного снижения уровня шума. А сиденья - разработанные с учетом исследований NASA.

В Европе кроссоверы Infiniti не продаются, и потому публика смотрела на наши проезды всегда с любопытством. Но, вероятно, именно контекст, в котором, как в плавильном котле, сталкиваются разные культуры и традиции, способен явить на свет что-то новое и ценное. Вопреки вавилонскому столпотворению, где смешение языков помешало достроить башню.

Валенсия. Кафедральный собор

Если вы внимательно смотрели фильм про Индиану Джонса, в котором археолог-авантюрист охотится за Священным Граалем, то помните, что искомая чаша упала в глубокую пропасть и исчезла там навсегда. Тем не менее в главном храме Валенсии хранится чаша, которую выдают за Священный Грааль. И подлинность ее якобы подтверждена Ватиканом.





Замок Кульера

Грандиозное сооружение находится в 30 км от Валенсии, на высокой горе. Чтобы добавить в свое приключение немного фитнеса, к замку предполагается не ехать, а отправиться пешком, по лестнице от главной площади города. Роскошные виды, которые будут открываться по дороге, стоят этих кардионагрузок. В замке рекомендуется посетить музей средневекового оружия.





Гандия. Порт

Объект для посещения не менее интересный, чем широкие пляжи или дворцы династии Борджия. Огромные складские ангары, построенные еще в эпоху "ар-деко", к которым ведут проржавевшие железнодорожные пути, рыболовецкие суда, забегаловки с морепродуктами. Очарование порта еще и в том, что это совсем не туристическое место. Если путешественники сюда и приезжают, то исключительно для того, чтобы погрузиться на паром до Ибицы.





Пещеры Сан-Хосе

В сорока минутах от Валенсии протекает самая протяженная в Европе подземная судоходная река. То есть по пещере можно передвигаться не только пешком, но и на лодке. Вообще в природном парке Сьерра-де-Эспадан, на территории которого расположены пещеры, есть чем заняться и помимо путешествий под землей.





Ущелье Поу-Клар

Когда устанете купаться в теплой соленой воде, есть смысл попробовать окунуться в воду пресную, холодную и очень чистую. В часе пути на автомобиле от Валенсии среди скал вы найдете несколько изумрудных водоемов. К слову, pou clar в дословном переводе - "чистый бассейн".