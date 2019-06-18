В 2006 году, в самый разгар антиглобалистского движения, на "Оскар" номинировался фильм режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Вавилон". Действие картины развивается параллельно в Марокко, Мексике и Японии, и сначала вроде бы непонятно, какое отношение имеют друг к другу события, происходящие в самых разных концах света. Но потом они оказываются более чем взаимосвязаны. Эту киноленту я вспомнил, путешествуя по дорогам Испании на спроектированных для Америки японских кроссоверах.
Да еще с российскими номерами, кстати. Будете в тех краях, сразу обратите внимание на людей, которые в городах машут вам с обочин. Это всевозможные беженцы и всякие местные обездоленные, которые зарабатывают тем, что "держат" вам парковочное место и потом помогают на нем поровнее встать. Когда я спросил по-английски смуглого гражданина, сколько я ему должен за услугу, он по-русски ответил: "Сам реши, сколько не жалко". Потому что у молдаван, а он приехал в Валенсию именно из этой замечательной страны, с россиянами общее прошлое. А значит, можно без рвачества, по-соседски.
Да, Валенсия. Город основали римляне в I веке н. э. За два века своего существования город успел побывать и центром провинции великой империи. И частью государства мавров. И самостоятельным княжеством - до вхождения в объединенное Испанское королевство. Здесь можно обнаружить самые разные достопримечательности, от средневековых ворот и храмов до Города искусства и наук - современного выставочного комплекса, возведенного в конце девяностых по проекту знаменитого зодчего Сантьяго Калатравы. Архитектура спорная, издали комплекс похож на скелет кита, который мы видели в фильме "Левиафан", но кому-то такое, безусловно, нравится. Я не знаю, устраивались ли в Валенсии какие-то общественные слушания, прежде чем возвести посреди города этот "Город", но то, что проектировщики автомобилей просто вынуждены ориентироваться на потребителя, сомнений не вызывает.
Фото: INFINITI
Ключевой момент
Уверен, что не только я обращал внимание, насколько хорошо герои голливудских фильмов знают историю отечественного автопрома. "У него тогда был Ford Thunderbird 1959 года", или вот: "В отцовском гараже я взял Mustang 65-го". Дата выпуска была очень важной информацией, потому что машины и внешне, и в плане техники менялись каждый год, особенно в 1950-е, в годы так называемого "аэрокосмического стиля", когда на автомобилях было принято городить кили, как у авиалайнеров. Я, признаться, так и не могу понять, как это работало с точки зрения маркетинга и как на подобную практику не обижались покупатели. Ведь, казалось бы, ты купил себе машину, а уже в следующем году она у тебя становится как бы старой, моделью предыдущего поколения.
Фото: INFINITI
Но мы в Старом Свете, а не в Америке, и нынче все в автомобильном мире устроено несколько иначе, в чем я еще раз убедился, прокатившись на обновленном Infiniti QX60. Двигатель этой большой семиместной машины теперь развивает не 262, а целых 283 л. с. У модели новая отделка противотуманных фар, а также на кузове появилась эмблема, свидетельствующая о полном приводе. Внутри теперь отделка деревом присутствует во всех комплектациях. А новым восьмидюймовым дисплеем теперь можно управлять как смартфоном - самому перетаскивать в главное меню иконки тех функций, которыми ты пользуешься чаще всего. И еще багажник теперь можно открыть "пинком" ноги под задний бампер, а внешние зеркала заднего вида теперь автоматически затемняются.
Да, и вот, чуть не забыл - у Infiniti QX60 ключ нового дизайна. Одно время была мода делать ключи от автомобилей размером и формой с кредитную карту, дескать, все равно машина заводится кнопкой. Но потом от этого отказались, потому что такой ключ сложно найти. Знаете, как в тех же голливудских фильмах - героини любят в отчаянии высыпать все содержимое своей сумочки на асфальт.
Но если подвести итог, то можно сказать, что эти косметические изменения хоть и освежили облик автомобиля, но все равно оставили его немного "олдскульным" - взять хотя бы те же деревянные панели в салоне или такой американский анахронизм, как ножная педаль стояночного тормоза. И особенно это заметно на фоне совсем свежих моделей Infiniti - QX50 и QX80. И по дизайну, и по материалам, и по качеству подгонки деталей это премиальные машины уже дня завтрашнего, а по QX60 заметно, что не за горами тот день, когда модель отправится на покой.
Некоторые источники утверждают, что в настоящей валенсийской паэлье - а родиной знаменитого блюда считается именно этот город - должен обязательно присутствовать кролик. Но многие этому не верят, отказываются потреблять в пищу зайцев - и правильно делают. В том числе потому, что, живя рядом с морем, надо питаться рыбой и морепродуктами. Поэтому на сковородку, кроме риса, подкрашенного шафраном, надо класть до восьми видов рыб, а сверху - для красоты и для того, чтобы было чем заняться, - водрузить больших креветок и лобстера. Впрочем, возможны варианты с птицей или все с тем же кроликом. Ведь в дословном переводе с латыни patella - это "сковорода". И положить на нее можно все, что вы сочтете нужным.
Фото: INFINITI
Глядим свысока
Когда десять лет назад марка BMW представила довольно странный автомобиль - 5-er GT, я спросил одного из топов компании: "Ваша машина для путешествий построена на платформе короткобазной "семерки", так почему вы не назвали ее "семеркой", что априори повысило бы ее класс и цену?" - "Вы знаете, у BMW 7-й серии особенные покупатели, которые сильно отличаются от тех, кто может позволить себе 5-ю серию. Они могут нас просто не понять с такой "семеркой"".
Вот и у Infiniti QX80, как я себе это представляю, должны быть особенные владельцы. И дело тут не только и не столько в деньгах. Они, как мне кажется, должны с негодованием отвергать в отелях кровати queen size, например, потому, что они узкие. Я сам отметил, что даже к будке на платной дороге ты подъезжаешь особенным образом и смотришь на работника сверху вниз. Во всех смыслах. А когда в порту города Гандия мы остановились у кафе с названием Marinit и начали фотографировать вывеску, стилизованную под круг в прямоугольнике Martini, работники заведения, казалось, были готовы бэтменами взмыть на крышу, чтобы немедленно демонтировать этот неприглядный факт эксплуатации знаменитого бренда.
Фото: INFINITI
Но мы не стали звонить в полицию. Мы лишь осмотрели свою машину со стороны. Огромные сверкающие колесные диски - их диаметр, кажется, больше, чем штурвалы рыболовецких шхун, зашвартованных у причала. По сравнению с моделью предыдущего поколения внедорожник выглядит более монументально: капот стал выше, фары тоже, и смотрят они гордо вперед, а не "опущены долу", решетка теперь не наклонена, а отвесно идет сверху вниз, как стенка того самого причала. И еще поясная линия - чуть не написал "ватерлиния" - теперь строгая и абсолютно прямая, она расположена тоже выше. В салоне - ближневосточная роскошь, недаром премьера модели состоялась на автосалоне в Дубае. Мавры тысячелетней давности, может, и не родственники нынешних саудитов, но они, безусловно, оценили бы вот эти светлые кресла с ромбовидной прострочкой. И плавность хода - этому аспекту в QX80 нового поколения уделено особое внимание: для автомобиля даже шины другие выбрали, более мягкие, из-за чего огромный внедорожник теперь не едет - парит аки ковер-самолет.
Изо всех сил
В Валенсии нам довелось жить в отеле Las Arenas - самом роскошном курортном заведении города. В фойе - исторические черно-белые фото, иллюстрирующие, как сто с лишним лет назад появилось и после приобретало респектабельность это место. Рядом пляж, чуть поодаль - портовые лабазы в стиле ар-деко. Еще дальше - мачты и огромные краны грузового порта. Вся эта картинка, сочетающая в себе красоту, роскошь и технологии, - отличный фон для Infiniti QX50, гармонично вписавшегося под пальмы возле помпезного Las Arenas.
В разработку этой совсем новой модели компания вложила все силы, которые имелись в ее распоряжении, а может быть, даже больше. Взять хотя бы двигатель VC-Turbo - первый в мире серийный силовой агрегат с переменным объемом камеры сгорания. Не вдаваясь в технические подробности, можно сказать, что в зависимости от дорожной ситуации автомобиль может расходовать свои силы то как спринтер, то как стайер. В нужный момент выдавая мощность, сравнимую с отдачей V6, а в "ненужный", расходуя топливо, как "четверка" - собственно, у мотора и есть четыре цилиндра. Сегодня, когда весь автомобильный мир увлечен машинками на батарейках, заниматься усовершенствованием ДВС - настоящий подвиг. Или взять дизайн. Казалось бы, такие острые грани на кузове сегодня мало кто из дизайнеров решится делать, но кто посмеет сказать, что итог получился не гармоничным? К слову, коэффициент аэродинамического сопротивления у Infiniti QX50 составляет 0,32 - это один из лучших показателей в сегменте SUV. А многие ли конкуренты в классе решились поставить свою машину на 20-дюймовые колеса? А еще QX50 - единственный кроссовер с системой активного снижения уровня шума. А сиденья - разработанные с учетом исследований NASA.
В Европе кроссоверы Infiniti не продаются, и потому публика смотрела на наши проезды всегда с любопытством. Но, вероятно, именно контекст, в котором, как в плавильном котле, сталкиваются разные культуры и традиции, способен явить на свет что-то новое и ценное. Вопреки вавилонскому столпотворению, где смешение языков помешало достроить башню.
Если вы внимательно смотрели фильм про Индиану Джонса, в котором археолог-авантюрист охотится за Священным Граалем, то помните, что искомая чаша упала в глубокую пропасть и исчезла там навсегда. Тем не менее в главном храме Валенсии хранится чаша, которую выдают за Священный Грааль. И подлинность ее якобы подтверждена Ватиканом.
Грандиозное сооружение находится в 30 км от Валенсии, на высокой горе. Чтобы добавить в свое приключение немного фитнеса, к замку предполагается не ехать, а отправиться пешком, по лестнице от главной площади города. Роскошные виды, которые будут открываться по дороге, стоят этих кардионагрузок. В замке рекомендуется посетить музей средневекового оружия.
Объект для посещения не менее интересный, чем широкие пляжи или дворцы династии Борджия. Огромные складские ангары, построенные еще в эпоху "ар-деко", к которым ведут проржавевшие железнодорожные пути, рыболовецкие суда, забегаловки с морепродуктами. Очарование порта еще и в том, что это совсем не туристическое место. Если путешественники сюда и приезжают, то исключительно для того, чтобы погрузиться на паром до Ибицы.
В сорока минутах от Валенсии протекает самая протяженная в Европе подземная судоходная река. То есть по пещере можно передвигаться не только пешком, но и на лодке. Вообще в природном парке Сьерра-де-Эспадан, на территории которого расположены пещеры, есть чем заняться и помимо путешествий под землей.
Когда устанете купаться в теплой соленой воде, есть смысл попробовать окунуться в воду пресную, холодную и очень чистую. В часе пути на автомобиле от Валенсии среди скал вы найдете несколько изумрудных водоемов. К слову, pou clar в дословном переводе - "чистый бассейн".
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