«Коммерсантъ года. Башкортостан»

ИД «Коммерсантъ-Башкортостан» 27 июня проводит в MusicHall27 церемонию вручения премии «Коммерсантъ года» — одной из наиболее авторитетных премий делового сообщества в городах присутствия газеты «Коммерсантъ».

Номинанты премии определяются редакционным и экспертным советом за значительный вклад в развитие бизнеса, социальных проектов и формирование деловой повестки в регионе.

Редакция издания «Коммерсантъ в Республике Башкортостана» предлагает своим читателям путем открытого голосования на сайте определить победителя в одной из номинаций — «Выбор зала».

Голосование проводится до 26 июня включительно.

Итоги голосования будут подведены на церемонии вручения премии.

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