Facebook откроет исследовательский центр в Лондоне для борьбы с фейковыми новостями

Facebook намерена открыть новый научно-исследовательский центр в Лондоне, который займется разработками по борьбе с фейковыми новостями, буллингом, спамом и другим вредоносным контентом. Об этом в среду, 12 июня, рассказала вице-президент компании Никола Мендельсон, выступая на саммите London Tech Week, передает Reuters.

В общей сложности в центре будет работать около 500 сотрудников, 100 из которых будут заняты исследованиями в области искусственного интеллекта. «Множество из наших новых рабочих мест в Лондоне отведено на ускорение нашей работы над искусственным интеллектом, так как мы продолжаем разрабатывать технологию, которая поможет оперативно вычислять и удалять вредоносный контент»,— заявила госпожа Мендельсон.

В общей сложности Facebook планирует увеличить число своих сотрудников в трех исследовательских центрах Лондона на 3 тыс. человек.

О том, кто ведется на вымышленные новости и почему, читайте в публикации “Ъ” «Fake news все возрасты покорны».

Кирилл Сарханянц