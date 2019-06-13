Строители Восточного обхода приступили к надвижке моста через Иню

На стройке Восточного обхода Новосибирска начался первый этап надвижки моста через реку Иня. Мост входит в состав совмещенной эстакадной части с путепроводом через автодорогу и железнодорожные пути, сообщает пресс-служба «Сибмоста». Общая протяженность эстакадной части обхода — 677 погонных метра. Протяженность одного пролета моста — 63 пог. м, вес — 580 т. Надвижка на участке завершится к середине июля. Полностью построить мост через Иню компания планирует до конца года.

Проект строительства Восточного обхода реализуется в Новосибирской области с 2013 года. В настоящее время ведется строительство первого этапа обхода протяженностью 14 км. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2021 год.

Как ранее сообщал «Сибуправтодор», в 2019 году финансирование строительства Восточного обхода из федерального бюджета планировалось в объеме 1 млрд руб.

Оксана Павлова