Отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года

Группа A. Чехия—Черногория 3:0 (Янкто, 18; Копитович, 49 (автогол); Шик, 82 (пен.)). Болгария—Косово 2:3 (Ивелин Попов, 43; Димитров, 55 — Рашица, 14; Мурики, 64; Рашани, 90+3).

Таблица группы А

И В Н П М О

1. Англия 2 2 0 0 10:1 6

2. Чехия 3 2 0 1 5:6 6

3. Косово 3 1 2 0 5:4 5

4. Черногория 4 0 2 2 3:10 2

5. Болгария 4 0 2 2 5:7 2

Группа B

Украина—Люксембург 1:0 (Яремчук, 6). Сербия—Литва 4:1 (Митрович, 20, 34; Йович, 35; Ляич, 90+2 — Новиковас, 70).

Таблица группы B

И В Н П М О

1. Украина 4 3 1 0 8:1 10

2. Люксембург 4 1 1 2 4:5 4

3. Сербия 3 1 1 1 5:7 4

4. Португалия 2 0 2 0 1:1 2

5. Литва 3 0 1 2 3:7 1

Группа С

Германия—Эстония 8:0 (Ройс, 10, 37; Гнабри, 17, 62; Горецка, 20; Гюндоган, 26 (пен.); Вернер, 79; Сане, 88). Белоруссия—Северная Ирландия 0:1 (Макнейр, 86).

Таблица группы C

И В Н П М

1. Северная Ирландия 4 4 0 0 7:2 12

2. Германия 3 3 0 0 13:2 9

3. Нидерланды 2 1 0 1 6:3 3

4. Белоруссия 4 0 0 4 1:9 0

5. Эстония 3 0 0 3 1:12 0

Группа D

Ирландия—Гибралтар 2:0 (Чиполина, 29 (автогол); Брейди, 90+2). Дания—Грузия 5:1 (Дольберг, 13, 63; Эриксен, 30 (пен.); Поульсен, 73; Брайтвайт, 90+3 — Лобжанидзе, 25).

Таблица группы D

И В Н П М О

1. Ирландия 4 3 1 0 5:1 10

2. Дания 3 1 2 0 9:5 5

3. Швейцария 2 1 1 0 5:3 4

4. Грузия 4 1 0 3 4:8 3

5. Гибралтар 3 0 0 3 0:6 0

Группа Е

Азербайджан—Словакия 1:5 (Шейдаев, 29 — Лоботка, 8; Куцка, 27; Гамшик, 30, 57; Ганцко, 85). Венгрия—Уэльс 1:0 (Паткои, 80).

Таблица группы E

И В Н П М О

1. Венгрия 4 3 0 1 6:4 9

2. Словакия 3 2 0 1 7:2 6

3. Хорватия 3 2 0 1 5:4 6

4. Уэльс 3 1 0 2 2:3 3

5. Азербайджан 3 0 0 3 3:10 0

Группа F

Испания—Швеция 3:0 (Рамос, 64 (пен.); Мората, 84 (пен.); Оярсабаль, 87). Мальта—Румыния 0:4 (Рушкаш, 7, 24; Кипчу, 34; Ман, 90+1). Фарерские острова—Норвегия 0:2 (Йонсен, 49, 84).

Таблица группы F

И В Н П М О

1. Испания 4 4 0 0 11:2 12

2. Швеция 4 2 1 1 8:7 7

3. Румыния 4 2 1 1 11:5 7

4. Норвегия 4 1 2 1 8:7 5

5. Мальта 4 1 0 3 2:10 3

6. Фарерские острова 4 0 0 4 3:12 0

Группа G

Польша—Израиль 4:0 (Пёнтек, 35; Левандовский, 56 (пен.); Гросицкий, 59; Кондзёр, 84). Латвия—Словения 0:5 (Чрнигой, 24, 27; Иличич, 29 (пен.), 44; Зайц, 47). Северная Македония—Австрия 1:4 (Хинтеррегер, 18 (автогол) — Лацаро, 39; Арнаутович, 61 (пен.), 82; Лаймер, 86).

Таблица группы G

И В Н П М О

1. Польша 4 4 0 0 8:0 12

2. Израиль 4 2 1 1 8:7 7

3. Австрия 4 2 0 2 7:6 6

4. Словения 4 1 2 1 7:3 5

5. Северная Македония 4 1 1 2 5:7 4

6. Латвия 4 0 0 4 1:13 0

Группа H

Исландия—Турция 2:1 (Рагнар Сигурдссон, 21, 32 — Дукурхан Токёз, 40). Андорра—Франция 0:4 (Мбаппе, 11; Бен Йеддер, 30; Товен, 45+1; Зума, 60). Албания—Молдавия 2:0 (Чикалеши, 66; Рамадани, 90+3).

Таблица группы H

И В Н П М О

1. Франция 4 3 0 1 12:3 9

2. Исландия 4 3 0 1 5:5 9

3. Турция 4 3 0 1 9:2 9

4. Албания 4 2 0 2 5:3 6

5. Молдавия 4 1 0 3 2:10 3

6. Андорра 4 0 0 4 0:10 0

Группа I

Россия—Кипр 1:0 (Ионов, 38). Бельгия—Шотландия 3:0 (Лукаку, 45+1, 57; Де Брейне, 90+2). Казахстан—Сан-Марино 4:0 (Куат, 45+1; Федин, 62; Суюмбаев, 66; Исламхан, 79).

Таблица группы I

И В Н П М О

1. Бельгия 4 4 0 0 11:1 12

2. Россия 4 3 0 1 15:3 9

3. Казахстан 4 2 0 2 7:7 6

4. Шотландия 4 2 0 2 4:7 6

5. Кипр 4 1 0 3 6:5 3

6. Сан-Марино 4 0 0 4 0:20 0

Группа J

Лихтенштейн—Финляндия 0:2 (Пукки 37; Кялльман 57). Италия—Босния и Герцеговина 2:1 (Лоренцо Инсинье, 49; Верратти, 86 — Джеко, 32). Греция—Армения 2:3 (Зека, 54; Фортунис, 87 — Карапетян, 8; Казарян, 33; Барсегян, 74).

Таблица группы J

И В Н П М О

1. Италия 4 4 0 0 13:1 12

2. Финляндия 4 3 0 1 6:2 9

3. Армения 4 2 0 2 7:6 6

4. Греция 4 1 1 2 6:8 4

5. Босния и Герцеговина 4 1 1 2 5:7 4

6. Лихтенштейн 4 0 0 4 0:13 0