Дочь главы красноярской Счетной палаты попросила президента РФ защитить ее семью

Мария Давыденко, дочь главы Счетной палаты (СП) Красноярского края Татьяны Давыденко, записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить их семью. Напомним, весной региональная СП провела несколько проверок регионального минлесхоза и выявила неэффективное расходование бюджетных средств при тушении лесных пожаров, а также неэффективное использование лесного фонда края. После чего, как утверждает Татьяна Давыденко, ей стали поступать угрозы с требованием закрыть тему.

Мария Давыденко рассказала, что угрозы ее матери поступают до сих пор: «Давление, дискредитация и угрозы продолжаются, я боюсь за жизнь и здоровье мамы, я боюсь за нашу семью. Владимир Владимирович, вы — единственный, кто сейчас может помочь и защитить нашу семью». Также в видеообращении она отметила, что Татьяна Давыденко сейчас жива только благодаря интервью, которое она 31 мая дала журналисту Андрею Караулову.

Напомним, 4 июня на сессии заксобрания Красноярского края глава региональной Счетной палаты Татьяна Давыденко зачитала депутатам отчет о катастрофическом положении в сфере лесного хозяйства и рассказала о многомилионных хищениях. Однако депутатов заинтересовали не цифры и факты нарушений, а бизнес ее дочери (владеет авиапредприятием «Аэропорм», которое занимается тушением лесных пожаров, обработкой лесов от вредителей. — «Ъ») и интервью Андрею Караулову. Парламентарии усмотрели в действиях главы СП личную заинтересованность. Позже, во втором интервью Андрею Караулову, Татьяна Давыденко отметила, что ее дочь действительно владеет предприятием ООО «Аэропром», которые занимается тушением лесных пожаров. Но ее дочь не имеет никакого отношения к инвестпроектам и вырубке леса.

Юлия Сасевич